Carolina Marín amadrina el Mundial de bádminton de Huelva

El mejor Mundial de la historia del bádminton. Huelva se prepara para acoger en el año 2021 un Campeonato del Mundo que sea un rotundo éxito organizativo y de público y que sirva para proyectar la imagen de la capital onubense y su provincia por todo el orbe. Esta tarde el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de la Federación Española de Bádminton, David Cabello, han firmado el convenio que posibilitará que el Palacio de los Deportes Carolina Marín albergue esta competición.

La volantista onubense Carolina Marín se ha trasladado desde Madrid para poder asistir a un acto que sirve como pistoletazo de salida para Huelva 2021, sin duda el evento deportivo más importante que ha albergado la provincia y que motiva sobremanera a la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, que se recupera de la lesión en su rodilla derecha que se produjo el pasado 28 de enero en la final del Masters de Indonesia.

Carolina fue la gran estrella de la jornada y una de las que tomó la palabra en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde estuvieron las fuerzas vivas de la ciudad con representantes políticos de muy diverso signo, empresariales, universitarios y deportivos.

La onubense recordó que “este lunes se cumplió un año desde que me proclamé campeona de Europa por cuarta vez en el Palacio de Deportes de Huelva que lleva mi nombre”, algo que calificó como “uno de los momentos más felices que he vivido”. También ese día se cumplieron “tres meses desde que me operaron de la rodilla” y que su recuperación marcha "muy bien".

La triple campeona del mundo y tetracampeona continental mostró su agradecimiento a “la Federación Española, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y a todos aquellos que han hecho posible que Huelva pueda acoger un Campeonato del Mundo”.

Antes de este acto Carolina Marín estuvo en el Palacio de Deportes, donde hizo las delicias de los participantes en un proyecto de bádminton inclusivo, del que es madrina, denominado Bádminton sin barreras para personas con discapacidad. La volantista, que fue muy aplaudida, se fotografió y firmó autógrafos con los usuarios de este proyecto pionero en España.

En el Mundial, que se celebrará a finales de agosto o principios de septiembre de 2021 (aún no están cerradas las fechas) participarán más de 300 deportistas procedentes de unos 40 países y la Federación estima que el retorno que puede tener sea de unos 200 millones de dólares (178,88 millones de euros).