Huelva acogerá el Campeonato del Mundo de bádminton en 2021

El Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva será la sede del Campeonato del Mundo de bádminton de 2021. Será, sin duda, el acontecimiento más importante a nivel deportivo en la historia de la ciudad, ya que se trata de un Mundial absoluto en el que estarán los mejores de este deporte a nivel individual (masculino y femenino) y en dobles (masculino, femenino y mixto). La Federación Española hizo ayer oficial la designación, aunque no se aclaran las fechas en las que se disputará el evento. Tradicionalmente es en el mes de agosto.

Desde hace meses se sabía que el evento se celebraría en España, ya que la Federación Internacional le concedió la organización a nuestro país, pero hasta ahora no se ha dado a conocer la sede, y no es otra que Huelva, que se ha convertido en todo un referente del deporte del volante a nivel nacional e internacional. Huelva contaba con ventaja respecto a las otras candidatas interesadas, puesto que pasó con sobresaliente la prueba que supuso el Campeonato de Europa absoluto celebrado el pasado año en el Palacio de los Deportes, con un éxito de público y de organización, y la Federación Española de Bádminton ha vuelto a confiar en la capital para albergar el Mundial de 2021 (en 2020 no se celebra al ser año olímpico).

La candidatura onubense era la principal favorita para ser la elegida y nadie dudaba que lo será, aunque para ello tuvo que superar a Tenerife y Barcelona con rivales por la elección. Desde que España fue elegida como sede del mundial de 2021 se trabajaba para que se celebre en Huelva. De hecho, el presidente de la Federación Española de Bádminton, David Cabello, señaló el pasado mes de noviembre que Huelva tendría “prioridad” para acoger la cita si la organización recaía en España, como así fue unos días más tardes.

En este sentido, hace algo más de un mes ya hubo una primera reunión formal entre el Ayuntamiento y las federaciones nacional y regional en la que se estudiaron todas las necesidades de una cita de esta magnitud y en la que se corroboró que Huelva cumple con todos los requisitos. Ahí la labor realizada por la Federación Andaluza de Bádminton, encabezada por Carlos Longo, resultó determinante para ultimar todos los detalles precisos para un acontecimiento de semejante nivel y repercusión.

Además, los éxitos del Recreativo IES La Orden (seis veces campeón de España, la última esta misma temporada) y de Carolina Marín han convertido a la ciudad en la capital del bádminton. La triple campeona del mundo, medalla de oro en Río 2016 y tetracampeona de Europa siempre ha confesado que su sueño es poder disputar un mundial en casa, en el pabellón que lleva su nombre. “Ojalá traigamos un Campeonato del Mundo a Huelva”. Así lo confesó nada más colgarse la corona europea en casa en abril de 2018. Huelva 2021 le dará la oportunidad de cumplir su sueño dentro de dos años.

Será la tercera ocasión en la que España es sede del Mundial, ya que con anterioridad lo fueron Sevilla en 2001 y Madrid en 2006.

La gran atracción del Mundial será, evidentemente, Carolina Marín, que buscará su cuarta medalla de oro (si antes no la consigue el próximo agosto en Basilea, Suiza), tras las obtenidas en 2014, 2015 y 2018 (es la vigente campeona).

La onubense se encuentra en la fase de recuperación de su grave lesión de rodilla y tiene como grandes objetivos repetir el oro de Tokio y colgarse un nuevo entorchado mundial en Huelva, en un pabellón que lleva su nombre y ante su afición. Una oportunidad que muy pocos deportistas a lo largo de su carrera pueden tener.