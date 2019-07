Carolina Marín duda aún si participará en el Campeonato del Mundo en agosto en Suiza

La jugadora de badminton Carolina Marín ha declarado este miércoles en un acto en el Consejo Superior de Deportes que todavía no sabe si participará en el Mundial de Suiza que comienza el 19 de agosto pero ha enfatizado que su objetivo, tras la lesión de la cual todavía se está recuperando, es ganar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Todavía no puedo decir si voy o no voy al Mundial. Mientras no nos acerquemos a la cita no puedo decir nada. Nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio por eso mismo no queremos tomar ningún riesgo en ir al Mundial o no. Si vamos, estaremos ahí dándolo todo y si no, pues comenzaremos en septiembre el circuito de los torneos", dijo la jugadora.

Respecto a su recuperación se mostró muy optimista: "Me encuentro con muy buenas sensaciones, se me está pasando muy rápido este periodo porque la rodilla está respondiendo muy bien, la exigencia en los entrenamientos día a día va aumentando así que estoy muy contenta".

Carolina Marín presentó junto a María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte, y Chema Alonso, jefe de Datos de Telefónica, una iniciativa por la cual Movistar será el socio tecnológico de la onubense y ayudará a mejorar el rendimiento a la campeona mundial.

"Vamos a volver más fuertes, aseguró, "gracias a Movistar, que va ser nuestra ayuda como socio tecnológico, esa ayuda que mi equipo necesita para mejorar mi rendimiento a diario y sobre todo para el análisis de los partidos por parte de mis entrenadores".

Respecto su rápida mejoría comentó que "lo fundamental es hacer una buena recuperación para evitar recaídas en el día de mañana".

"La rehabilitación tanto física como mental es lo más importante para superar la lesión y volver a alcanzar el nivel deseado", dijo.

Carolina Marín se rompió el ligamento cruzado mientras disputaba la final del Masters de Indonesia el 26 de enero y desde entonces ha estado apartada de la competición.