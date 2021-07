Antonio Toledo vuelve a ser el entrenador del Sporting Club de Huelva

El Sporting de Huelva cambia de entrenador. Antonio Toledo vuelve a ser el entrenador del Sporting de Huelva, mientras que Jenny Benítez deja de ser primera entrenadora para volver a ser segunda entrenadora de Antonio Toledo, repitiendo el mismo tánden de la temporada pasada.

Jenny Benítez no seguirá como entrenadora del Sporting de Huelva este año porque no motivos de estudios, ya que necesita sacarse el último nivel de entrenadora: "este año he estado súper agradecida, pero necesito formarme", sentenció. El título espera sacárselo en un año académico, en principio nueve meses. Preguntada por, una vez que consiga el título, si cogerá el equipo como primera entrenadora, "yo no me imagino mi futuro fuera de Huelva ni lejos del Sporting", declaró.

La entrenadora de la temporada pasada agradeció al club, a las jugadoras y al cuerpo técnico el esfuerzo por haberse mantenido en la Liga Iberdrola un año más, logrando la proeza ella como míster: "Para mí ha sido un sueño. Voy a seguir formando parte del club, en este caso como ayudante de Antonio Toledo como segunda entrenadora".

El tándem no solo ha existido en el banquillo, sino que juntos, como entrenador y jugadora han conseguido muchos éxitos, proclamándose campeones de la Copa de la Reina em 2015, de la I Copa de Andalucía en 2014/15, II Copa de Andalucía en 2015/16 Sporting Club de Huelva y III Copa de Andalucía en 2016/17.

El acto lo presentó su presidenta Manuela Romero. Se guardó un minuto de silencio antes de comenzar el acto en memoria del recientemente fallecido Hugo Millán. Además, reconoció que Jenny es "nuestra apuesta de futuro".

El nuevo entrenador del Sporting de Huelva afirmó que se siente "igual que como empecé. Dejé el equipo por una causa justificada qué es la pandemia". Recordando el 1 de noviembre de 2020 cuando eligió aparcar su puesto como entrenador ante el aumento de contagios y preguntado por la quinta ola, donde estamos inmersos, afirma no tenerle el mismo miedo que hace unos meses: “Estoy vacunado con las dos dosis y las circunstancias han cambiado. Este año quería que siguiera Jenny como primera entrenadora. No quería volver al club este año en principio, pero las exigencias de la Liga Iberdrola de UEFA Pro para entrenar lo hacen imposible. He tenido que meditarlo bastante, pero para mí con la misma ilusión que siempre".

Antonio Toledo vuelve a entrenar tras 443 partidos a sus espaldas en la Liga Iberdrola. Antonio Toledo vuelve a entrenar tras 443 partidos a sus espaldas en la Liga Iberdrola. Ha entrenado en el ámbito masculino al Recreativo Infantil, Juvenil y Recreativo B, At.Cortegana, San Roque de Lepe, AD Cartaya, La Palma CF, Atco. Tharsis, Atco Cruceño y Olont C.F., siendo Seleccionador de Huelva en Juveniles durante 3 temporadas. A título individual posee el premio Ramón Cobo al mejor entrenador de fútbol femenino 2015 y Medalla de Oro de la Real Federación Andaluza de Fútbol en el centenario de 2015. Fue fundador del C.F.F. Estudiantes y Sporting Club de Huelva, además de miembro de la selección andaluza durante 3 temporadas.

Cristina Pizarro Mingo, conocida futbolísticamente como Chini, se convierte en el quinto fichaje del Sporting de Huelva para esta temporada.La centrocampista se mostró “muy contenta con este nuevo proyecto, muy ilusionada de trabajar y dar el máximo de mí”.

El nuevo refuerzo sportinguista militó en el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Sant Gabriel, Real Sociedad y E.F. Logroño, destacando por su polivalencia dentro del terreno de juego: “juego de mediocentro pero puedo jugar de interior, de pivote o de mediapunta. Me caracterizo por tener buena visión de juego, pero sé aprovechar mis cualidades y también la experiencia es importante en esta Primera Ibedrola” para así ayudar “lo mejor posible al equipo para conseguir los objetivos”.

Se ha decantado por la oferta del Sporting Club de Huelva al identificarse con los valores del club y porque la pasada campaña realizó “muy buena temporada, lleva muchos años en Primera, esta es la 16ª ya, y se caracteriza por ser un equipo de trabajo, de lucha, de no rendirse nunca y creo que va en mis valores y en este caso año a año. Creo que eso ha tirado mucho para venir y espero que unamos los caminos lo más rápido posible, me adapte lo mejor posible”.

Para el próximo curso espera que sea una liga “muy competitiva. Creo que cada vez el nivel es más alto, los equipos se refuerzan cada vez mejor, se entrena mucho mejor, se está dando el paso a la profesionalidad y eso se está viendo en cada partido. Da igual el rival al que te enfrentes, que los partidos son muy complicados. Tenemos sobre todo que sumar en casa, que es lo más importante”. La madrileña no se pone techo, pero siempre con los pies en el suelo: “Conseguir el objetivo primero y luego, a partir de ahí, mirar hacia delante. Al principio conseguir la permanencia y luego intentar disfrutar”. poco más a la normalidad de hace dos años y que sigamos disfrutando”.

Por último, lanzó un mensaje a la afición: “estoy muy ilusionada y motivada de este reto nuevo de ir a la ciudad de Huelva, intentaré adaptarme lo antes posible. y que la afición ”.