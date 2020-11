Antonio Toledo deja de ser el entrenador del Sporting Club de Huelva

Antonio Toledo anunció ayer tras el partido con el Sevilla que abandona el banquillo del Sporting Club de Huelva y no seguirá siendo su primer entrenador.

El técnico onubense, en un comunicado, asegura que "en el día de hoy he dejado de ser el primer entrenador del Sporting Club de Huelva. Es una decisión que tenía tomada desde hace una semana y que sobre todo obedece a la situación que vive nuestro país con la pandemia del COVID-19 y que considero que no son las idóneas para la práctica de un deporte como el nuestro que necesita de la movilidad constante en desplazamientos por toda la geografía nacional. Esta decisión no tiene nada que ver con la irregular marcha del equipo en este comienzo de temporada que no está siendo buena. En el Sporting de Huelva a lo largo de los años hemos superado situaciones mucho más complicadas y difíciles que la actual ya que solo se llevan disputados 3 partidos".

"Esto no significa que vaya a poner fin a mi dilatada carrera como entrenador, sino que es un hasta luego. Estoy convencido que si la pandemia permite continuar y finalizar la competición el equipo sabrá salir adelante. Gracias a todos los que apoyáis y seguiréis apoyando a este gran club que es un ejemplo en toda España y que a pesar de su modestia y humildad está consiguiendo mantenerse en la élite del fútbol femenino durante tantos años. Estamos a 1 solo punto de salir de la zona de descenso y tenemos un partido menos. Hay 33 partidos por delante", añade la nota.

"Un abrazo para todos", concluye el técnico onubense.