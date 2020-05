Alba Vázquez se siente "un poco desorientada" en su vuelta a la piscina

La nadadora onubense Alba Vázquez, campeona del mundo júnior de 400 metros estilos, ha confesado hoy estar "un poco desorientada" en su vuelta a la piscina del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada), tras dos meses de parón a causa de la pandemia de covid-19.

La estilista del CN Colombino ha narrado que comenzó el pasado martes a trabajar en la piscina, por lo que lleva "apenas tres entrenamientos de agua" y asegura que la primera vez que se tiró "estaba un poco desorientada" y que "las sensaciones eran muy raras después de tanto tiempo".

"También me alegré y, según pasaba el tiempo de este primer entrenamiento de agua, me iba encontrando mejor. Tenía con menos fuerzas que antes del parón, pero desde ayer no me noto ya tan rara. Vamos lentos y nos estamos centrando en la técnica después de tanto tiempo parada", ha asegurado la nadadora onubense.

Al no tener "competiciones a corto plazo", Alba Vázquez piensa "entrenar una semana específicamente para cada estilo, empezando con el crol" para ir "poco a poco después de un parón tan grande, corrigiendo cosas que antes hacía mal y que por costumbre no las corregía".

Vázquez opina que "en todo el verano no habrá" ninguna competición relevante, debido a lo cual ha comenzado "un trabajo más pensado para el largo plazo" que debe culminar en 2021, cuando concurra "en el Europeo de Budapest", que se ha reprogramado para mayo del año próximo y, "ojalá, en los Juegos Olímpicos".