Alba Vázquez nadará en la playa al no poder desplazarse al CAR de Granada

La nadadora onubense Alba Vázquez comenzará a nadar en la playa al no poder entrenar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, ya que Granada está en Fase 0 de la desescalada y en Huelva, que está en fase I, no hay piscinas abiertas.

La vigente campeona mundial y europea de 400 metros estilos júnior, aspirante estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, lleva dos meses sin poder nadar por la pandemia del covid-19 y aún tendrá que esperar para poder hacerlo como acostumbraba.

"En Huelva no puedo empezar a entrenar porque no abren las piscinas y hasta que Granada no pase a la Fase I no estará abierto el CAR", explicó Vázquez, que reconoció que echa "muchísimo de menos nadar".

Es por ello que ha solicitado a su marca un traje de neopreno para entrenar en la playa. "Me lo van a mandar estos días y a ver qué tal", indicó la onubense, que sigue confinada en Huelva, donde ha tratado de mantener la forma física como ha podido en una casa de pequeñas dimensiones.

Durante estos días ha tratado de mantenerse en forma con ejercicios y los recursos a su alcance y se prepara para afrontar la EBAU ( Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y necesita una buena nota porque quiere estudiar una de las carreras de acceso más exigente, fisioterapia.