Aguas revueltas en el San Roque

Las aguas continúan bajando turbias en el seno del San Roque de Lepe. La mala situación deportiva del club lepero ha vuelto a provocar la salida de su banquillo del entrenador de turno. En este caso ha sido Jesús Lino, que ha permanecido 10 jornadas al frente de la plantilla aurinegra, después de sustituir a Alex Hornillo, entrenador que comenzó la temporada, y tras un periodo de interinidad en el que dirigió al equipo Adrián Gaitán. Cheli será el nuevo técnico del San Roque hasta el final de la presente campaña.El técnico de Gibraleón, mediante una nota hecha pública a través de las redes sociales, explica las razones que le han llevado a tomar la decisión de renunciar a seguir entrenando al cuadro lepero, señalando el propio Lino que “después de que se hayan tomado decisiones en plano superiores al que me corresponde, de cara a buscar lo mejor para el club y entendiendo que por encima de todo valor tengo que ser agradecido y consecuente para con quien me dio la oportunidad de comenzar esta etapa: decido no continuar con mi labor como entrenador del Club Deportivo San Roque de Lepe”, para a continuación destacar que “entiendo que es la mejor manera para liberar a la directiva para que puedan tomar cuantas decisiones entiendan convenientes de cara a lo que resta de temporada”.

El balance de Lino en los diez partidos que ha dirigido al San Roque, aunque en los tres últimos no se sentó en el banquillo por sanción, se salda con dos victorias, dos empates y seis derrotas, algunas de ellas tan sonrojantes como las sufridas ante dos equipos casi desahuciados en la lucha por el descenso como Guadalcacín y Atlético Espeleño el pasado domingo. En este periodo, el equipo lepero ha anotado solamente 5 goles, mientras que ha encajado 17 y, aunque ha mejorado en las últimas jornadas su rendimiento en defensa hasta el punto de mantener su portería imbatida en cuatro de sus últimos seis partidos, la escasa capacidad realizadora exhibida por el equipo, lo dejan situado en la 15ª posición de la tabla con 37 puntos, solo 3 por encima del descenso y con nueve jornadas por delante.

El elegido como nuevo inquilino del banquillo aurinegro es José Manuel González Ortiz, conocido por todos en el mundo del fútbol como Cheli, que llega acompañado como segundo entrenador por Antonio Santana, hasta ahora técnico del San Roque B. La trayectoria como entrenador de Cheli hasta el momento se limita a equipos de los escalafones inferiores de la Escuela de Fútbol del San Roque de Lepe y al puesto de segundo entrenador en el primer equipo del San Roque de Juan Gutiérrez Juanito en 2ª B. Más conocida y prolongada fue la carrera como futbolista del nuevo técnico aurinegro tras su paso por equipos como Recreativo de Huelva durante seis temporadas, con dos ascensos a Primera División incluidos, Jaén, Badajoz, Málaga, con su tercer ascenso a Primera, para acabar su carrera como futbolista en el San Roque, el equipo de su pueblo al que dirigirá a partir de ahora con la complicada misión de mantenerlo en Tercera División en las nueve jornadas de Liga que quedan.