Carnaval Colombino 2024: la crónica del primer día en Huelva

Hace 40 años un concejal de parques y jardines, D. José Vega y la concejal de cultura Oliva Tornero se presentaron en el local donde un grupo de chavales disfrutaban de sus tocadiscos, de sus bolas de discoteca y de los bailes agarraos, para proponerles que se iba a hacer un concurso de carnaval, como en el Falla, y a cantar en un teatro. Ese grupo de chavales ya había picado, pues el año anterior habían puesto todo de su parte para salir en la primera cabalgata de carnaval después de hacía la tira de años. Ese grupo de chavales entre los cuales me incluyo, fue inoculado por este maldito virus del "jodido" carnaval .

Ese grupo de chavales que montaron y fundaron la primera peña carnavalera de Huelva 'el choco contaminao' con la ayuda de Pepe Vega, Pepe Pulido , Mariano, Muiño, Paco Compani y gente que seguro me dejo atrás. Recuerdo cuando Pepe Vega llegó a nuestro local para pedirnos que nos uniéramos a una comparsa que iba a dirigir Muiño. Qué pelotazo. Todos vestidos de chaqueta roja y azul y cantando tres pasodobles con diferentes músicas. De ahí salieron dos de las mejores murgas que Huelva vio. El "cabeza", o sea, Antonio Cabezas, que fue discípulo de Muiño y Manolo Martín Almansa también, otra vez. Los "Lais" y los independientes juntos en una comparsa, por cierto fuimos el primer premio de comparsas de toda la historia del carnaval Colombino y yo orgulloso de haber ayudado a conseguirlo.

El jueves cuando vi la gala del 40 aniversario me dolió mucho no encontrar a ninguno de los que nos echamos pa'lante .

Me jodió no ver a , Miguel Limón, a Enrique izquierdo, a Juan José Morato. Tampoco estaba José Luis Montero. Joaquín de los boquerones atómico... podría seguir pero seguro que me dejaría a muchos en el tintero. La gala en sí no estuvo a la altura de lo esperado. A una celebración de un 40 aniversario hay que darle más solemnidad. Hay que dejar los egos fuera. Hay que pensar en el "todo" y no en lo individual.

Eché en falta a agrupaciones, las míticas chirigotas sin guitarra de las mujeres. Cuando decidimos expulsar a esos grupos empezamos a hundir nuestro concurso. Si debo destacar algo fue el compromiso de la gente que participó. Lo dieron todo.



Cambiando de tema, el viernes comenzó lo bueno, la pelea de coplas, noche de reencuentros, de nuevas ubicaciones, de acreditaciones que ahora van por Momotiquets, qué categoría. A dónde hemos llegado...

Desde Dos Hermanas nos llegó la comparsa Febrerillo el loco, agrupación que abrió el concurso. Siempre es una "putada" abrir el concurso pero a este grupo le va a pasar factura. A parte de los nervios, ellos serán el baremo para las comparsas de segundo nivel. Creo que no le van a dar los puntos.

Lo mismo le puede ocurrir a la Murga ayamontina Ni Messi ni....es mu largo el nombre. Agrupación de componentes veteranos y mucho saber en las tablas. El tipo es de los chirigotas pero con tanto atrezo se comen a la segunda fila. Buen pase pero lo dicho. Primer día de concurso.

La comparsa Onubense Los atrapados cerró el primer tramo de este concurso. Esta gente vienen a por todo. Magnífico atrezo, disposición de la comparsa, arriesgando y con muchísima fuerza en las voces y afinación exquisita. Las letras de categoría y sus altas y contraaltos bordan la comparsa. Gran pase de este grupo, que sin duda ninguna poco les ha importado cantar el primer día.

Descanso y cervecita con mi amigo Alfonso "El insignia", que además la luce con orgullo . Un toque al presentador del acto, supongo que no tendría que ser él el que debía presentar, porque no se puede dar esa imagen de presentador en un acto tan importante. Seamos serios, no se puede salir a presentar con un chaquetón. Lo siento amigo Fede, sabes que lo tenía que decir. Pepe 'el cafetera' hizo que el personal se divirtiera y los Lope de Pega igualmente. La batalla de las murgas ha comenzado.

Desde valverde la comparsa Los Lanzaos. Magnífica letra que está muy por encima del grupo. Letras duras y reivindicativas. Pero el tipo no da para más. Van de paracaidistas pero con el paracaídas y todo.

Mañana mas.