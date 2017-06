El plan de verano hará que médicos atiendan hasta a 5.000 pacientes

Todo parece indicar que la inmensa mayoría de los esfuerzos destinados por el SAS para este verano en Huelva tienen como destino el dispositivo de playas, que sí verá cómo se notará una perceptible mejoría. No pasará lo mismo en el caso de los usuarios habituales de la Atención Primaria onubense, para los que la situación no mejorará en relación al verano de 2016, incluso empeorará. Una de las consecuencias, tal y como sucedió en el período estival de 2016, será la demora a la hora de solicitar cita para el médico de familia, que se dilatará hasta los nueve días, algo totalmente atípico para esta etapa del año pero que se explica por la política adoptada por los distritos sanitarios onubenses.

Según un estudio realizado por el Sindicato Médico (SM) de Huelva, "existen al menos 5 unidades de Gestión Clínica en el Distrito Condado-Campiña y 9 en el de Huelva-Costa con cobertura vacaciones cero de efectivos sanitarios (facultativos principalmente).

Los consultorios de la capital estarán abiertos todas las tardes de lunes a viernes35Horas semanales. El regreso a la jornada habitual y la falta de refuerzos complicarán la situación

Ese es el caso, informa el SM, de Bollullos, Moguer, Condado Occidental, Palos-Mazagón y Unidad Móvil de Emergencias en el caso de Condado-Campiña. En el Huelva-Costa: Adoratrices, La Orden, Huelva-Centro (Casa del Mar), Los Rosales, Aljaraque, Isla Chica (se sustituye una jubilación), Torrejón, Molino de la Vega e Isla Cristina; "esto deja una totalidad, añade el Sindicato Médico, de 68 facultativos en Condado Campiña y 138 en Huelva". En este listado se incluyen todos los centros de salud de la capital, que además tienen la peculiaridad de tener abiertas sus instalaciones durante todas las tardes del verano hasta las 20:00, cosa insólita para el resto de Andalucía.

Esto significa que la dinámica permanecerá en los siete centros de salud de Huelva al mismo ritmo que el resto del año. Por la mañana, las consultas de medicina y enfermería y por la tarde, las consultas que estén asignadas a horario vespertino más las urgencias que se deben atender desde las 15:00 hasta las 20:00 de lunes a viernes.

Lo que puede parecer una ventaja para los usuarios onubenses en relación a los de otras capitales andaluzas no lo es tanto si se tiene en cuenta que no se cubren las vacaciones ni de médicos ni de enfermeros. Esto implica que aquellos que permanecen en sus consultas han de asumir a los usuarios asignados a sus compañeros que están disfrutando de sus vacaciones. A todo ello hay que añadir una variable que no estaba presente el año pasado y que puede complicar las cosas: la jornada laboral se ha reducido de 37,5 horas semanales a 35 horas, aunque quizá sea más justo decir que la jornada ha regresado a su duración correcta después de que el Gobierno central alargara las horas de trabajo de los empleados públicos como consecuencia de la crisis económica. Esas 2,5 horas adicionales vinieron bien para encajar aspectos como la asistencia de urgencias en los centros de salud, pero este año hay que hacer lo mismo con la misma gente pero que estará menos tiempo que en 2016. De este modo, todo debe encajarse con una dotación, en número de horas trabajadas, inferior a la del verano del año pasado, lo que es más que presumible que se traduzca en las demoras a la hora de solicitar cita para el médico o el enfermero. Ya el año pasado las demoras se dispararon hasta casi los diez días, lo que no se entiende como una situación normal para la temporada estival. Para evitar esto, hay voces en el sector médico que abogan por que, al igual que otras ciudades andaluzas, se opte por tener abiertos por la tarde algunos, y no todos, los centros de salud, aunque otra alternativa sería reforzar el dispositivo de Urgencias (DCCU) del Manuel Lois, lo que permitiría regularizar adecuadamente la dinámica de los centros de salud de la capital.

El Sindicato Médico, por su parte, apuntó que la situación puede ser aún más complicada en algunas unidades o centros de salud como Lepe, Condado Occidental, Moguer o Palos-Mazagón donde se parte de cupos excesivamente sobrecargados de cerca de 2.000 tarjetas sanitarias asignadas (TIS), lo que supone "más de un 50% de lo recomendado y acordado por el mismo SAS".

Por tanto durante el período vacacional (julio a septiembre) "se asumen unos cupos efectivos de más de 4.000-5.000 pacientes por facultativo al tener que acumular los de los compañeros ausentes". Se trata por lo tanto de cifras muy alejadas de los 1.500 pacientes máximos recomendados por las sociedades científicas y el mismo SAS y "así acordado en los distintos pactos y acuerdos de personal".