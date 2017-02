El SAS excluye a la plataforma del diálogo sobre las mejoras sanitarias

Una reunión con prisas y sin compromisos. Así resumió la portavoz de la plataforma Huelva, por una sanidad digna, Paloma Hergueta, el encuentro mantenido con el gerente del SAS, Mariano Marín, que tuvo lugar en la mañana de ayer en la Delegación Territorial de Salud.

Para el colectivo ciudadano, promotor de dos masivas manifestaciones celebradas el 27 de noviembre del año pasado y el 15 de enero, no hay motivos para desconvocar la siguiente cita con la calle prevista para el 12 de marzo.

La reunión se puede resumir en que hubo buenas palabras pero sin proyectos"Paloma HerguetaPvoz. de 'Por una sanidad digna'

Sin embargo, el gerente del SAS fue bastante claro a la hora de definir el papel que la Administración andaluza quiere dar a este movimiento ciudadano y ese papel es muy residual, pues el futuro de los dos hospitales de Huelva y el resto de asuntos concernientes a las mejoras que se realicen en la sanidad onubense, se tratarán con los representantes sindicales en la mesa sectorial. La portavoz de la plataforma indicó que "nosotros hemos sido invitados a participar en el Consejo de la Salud, que se convocó por última vez en 2006" y que la excluye del principal plano negociador.

La plataforma creía que las masivas movilizaciones -de carácter histórico- celebradas en Huelva iban a ser valoradas de otra manera desde la Administración andaluza. Tal es así que este colectivo ha tomado naturaleza como Asociación de Pacientes y Trabajadores en Defensa de la Sanidad Pública de Huelva, con el objetivo de tener entidad jurídica a la hora de contar con voz y plantear propuestas.

Pese a que Marín indicó que no hay líneas rojas ni una foto final sobre cómo será la atención sanitaria de Huelva, los miembros de la plataforma se lamentaron de no arrancar del responsable del SAS ningún compromiso. Aunque la cartera de reclamaciones de Huelva, por una sanidad digna está muy abultada, hay una serie de prioridades que para sus componentes son indispensables y que podrían haber dejado aparcada la convocatoria del 12-M: el cese de los responsables de la sanidad onubense "por habernos llevado a esta situación, realizando una política de desinformación y contando mejoras que realmente no se han producido", la derogación de la orden de fusión hospitalaria, la apertura de las camas hospitalarias cerradas, la adecuada dotación de personal en Urgencias y centros de salud y para la cobertura asistencial que realizaba el Blanca Paloma y cuya interrupción ha supuesto el desbordamiento de las listas de espera.

Hergueta comentó la intención que "tenemos de participar en la negociación", pero les han "remitido al Consejo de Salud", que es un órgano consultivo. De este modo, concluyó que "ellos no se quieren sentar a negociar con nosotros; no quieren que estemos en la misma mesa donde se va a hablar del modelo sanitario que vayan configurando y sólo se comprometen a que nos mantendrán informados de lo que se vaya decidiendo. Lo único que han hecho es remitirnos a un foro que no decide nada".

Ante todo ello, Paloma Hergueta hizo un nuevo llamamiento a los onubenses para que vuelvan a salir a la calle el 12 de marzo, pues "la conversación se puede resumir en que hay buenas palabras pero sin proyectos". El encuentro acabó además, según la portavoz de la plataforma, sin expectativas, ya que "al menos cuando nos reunimos con el anterior gerente en diciembre, José Manuel Aranda, comentó que estudiarían nuestras propuestas pero del actual ni siquiera hemos sacado algo así".

Desde la plataforma se insistió en que "nuestro objetivo no se queda en que la fusión hospitalaria se haya paralizado, sino en que Huelva vuelva a contar de nuevo con dos hospitales completos".