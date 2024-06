Lucía Moreno, la cantante de Huelva que llegó a la final de 'Factor X', se queda a las puertas de ganar

No ha podido ser. Lucía Moreno, la onubense que ha conseguido llegar a la final del programa de televisión 'Factor X', se ha quedado a las puertas de llevarse la victoria.

La participante del equipo de Vanesa Martín actuó anoche en directo durante último programa del conocido talent de Telecino, haciendo una canción impecable. Sin embargo, los espectadores decidieron no salvarla y fue la primera eliminada de la noche quedando en octava posición. No obstante, eso no fue un pretexto para que Lucía se desenvolviese bien en el escenario.