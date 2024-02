Las 4 mejores hamburguesas de Huelva candidatas a reinar en el IV Campeonato de España

La prestigiosa guía Best Burger Spain vuelve a la carga en busca de las mejores hamburguesas del país en el IV Campeonato de España de Hamburguesas. Hay multitud de propuestas a lo largo de toda la geografía nacional pero en Huelva son cuatro las burgers que participan en esta edición con algunas de sus mejores creaciones. Son los casos de las hamburgueserías Nuevo Garrinsons Burger, Kangaroo, Rock and Burguer y Rosaía La Ratona. ¿Las has probado todas?

Nuevo Garrinsons Burger

Su nombre: La 2.0. Sus ingredientes: pan brioche, cerdo Ibérico (200gr.), cheddar, mozzarella, huevo, queso de cabra, cebolla caramelizada, bacón crujiente, boloñesa de ternera de retinto y salsa parmesana. ¿No se te ha hecho la boca agua? Esta deliciosa creación está disponible en Nuevo Garrisons Burger, un local situado en la calle Cartagenera, número 15 y no es la primera vez que compite en este certamen.

¿Cómo votar?

Para votar es muy sencillo: sólo tienes que acudir a la hamburguesería en cuestión y comandar su burger participante en el concurso. Con ésta te entregarán un código que debes ingresar en la web del concurso, lamejorhamburguesa.com/es. Tendrás que valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco una hamburguesa perfecta y el uno una hamburguesa que no repetirías. Además, al votar, no sólo ayudas al campeonato a elegir las mejores, sino que también entrarás en el sorteo de 500€ (1.000€ si nos sigues en Facebook e Instagram @campeonatodehamburguesas).