Abandono animal en Huelva: Buscan familia de acogida para dos cachorros abandonados en el campo

La asociación y protectora de animales Puntanimals ha pedido "ayuda desesperada" para dos perritos que han aparecido abandonados en el campo. "Máxima difusión. Necesitamos casa de acogida en Huelva o proximidades", ha publicado en redes sociales.

Aseguran que "esto es un no parar. No salimos de una cuando ya estamos metidos en otra", refiriéndose a la aparición continua de animales abandonados a lo largo de la provincia. El último caso ha sido el de dos cachorros que aparecieron el pasado lunes en pleno campo, en Cartaya. "¿Qué hacemos? Los dejamos ahí y miramos para otro lado? Somos incapaces. No podríamos dormir tranquilos", han anunciado desde la asociación.

Los animales, con apenas dos meses de vida aproximadamente, llegarán este martes al refugio de Puntanimals y necesitan para ellas (son dos hembras) hogares y familias de acogida hasta que les pongan las vacunas y estén libres de peligro de enfermar. "Recuerda que la casa de acogida solo pone el lugar seguro y el amor para estos bomboncitos, nosotros nos ocupamos del resto", han destacado.

Los interesados en acoger a los animales, deberán llamar al teléfono 610528802 "y le daremos toda la información. Mañana puede ser tarde para ellas. Huelva o alrededores, os necesitamos".

