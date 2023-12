Dona sangre en Huelva esta Navidad: horarios, dónde ir y cómo hacerse donante

¿Quieres ser donante y ayudar a salvar vidas? Empieza esta Navidad en Huelva. Los onubenses que quieran donar y contribuir con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva,

además de participar en las distintas colectas que programan durante el año por toda la provincia, también pueden hacerlo acudiendo directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 y el próximo miércoles 20 de diciembre también de 15:30 a 21.00.

Se recomienda pedir cita previa en el teléfono 959 016 023 para donar plasma. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la provincia está disponible aquí, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía.

También a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las app institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es un gesto que salva vidas, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres cuatro veces, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación. Por su parte, el plasma se puede donar cada 14 días. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el cero negativo. En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales para las necesidades transfusionales de los hospitales.

Desde Salud han recordado que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre "para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario" y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea. La macrocolecta de la última semana ha sido la última de las cuatro previstas para este año por el Centro de Transfusión. Se ha organizado con el objetivo de anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo navideño, en el que se produce un descenso en las donaciones por la acumulación de días festivos, de manera que los centros hospitalarios onubenses puedan seguir manteniendo su actividad "con total normalidad".