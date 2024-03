¿Qué días de Semana Santa se espera lluvia en Huelva?

Todos los cofrades están mirando al cielo que no dibuja el mejor de los escenarios. El tiempo va a ser uno de los temas centrales de esta Semana Santa, ya que después de un 2023 pleno, la probabilidad de que las lluvias estuviesen presentes aumentan de forma notable. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones cerradas hay que tener muy en cuenta los modelos meteorológicos de cara a las próximas semanas.

Daniel Zamora, a cargo de MeteoHuelva.es, ha dejado todos los detalles sobre los próximos días en su página de Twitter, donde actualiza la previsión a diario. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión se encuentran salvados pero es a partir del Domingo de Ramos cuando comienza la inestabilidad en los cielos de Huelva. Según los datos consultados por MeteoHuelva "hay probabilidad muy alta de chubascos tormentosos a partir de las 20:00/ 21:00, aproximadamente. Los chubascos vendrán acompañados de abundante barro. Al ser chubascos, es imposible saber dónde y a qué hora puede caer uno. Es pura lotería".

Para el Lunes Santo seguirán las lluvias de barro por mañana, con una tarde fría y ventosa con baja probabilidad de lluvia, aunque el riesgo de algún chubasco no desaparece. Según Daniel Zamora la madrugada el lunes al martes volverá a aumentar la probabilidad de lluvia. En lo que respecta al Martes Santo se presenta un día ventoso con máxima que no superarán los 16 grados, unas temperaturas propias del invierno y a la espera de una profunda borrasca que se situará al noroeste de la península atrayendo frentes. Daniel destaca mucho la incertidumbre ya que "no se sabe como podría afectarnos el primer frente de la borrasca".

Meteohuelva ha lanzado un mensaje a todos los cofrades en el que ha destacado que "sigue habiendo bastante incertidumbre para algunos días pero el margen de cambios en la previsión va disminuyendo día tras día. Puede que veáis el panorama muy negro pero insisto en que vayamos día a día. La experiencia nos dice que casi siempre llueve menos de lo previsto así que seamos optimistas."

Os dejo la actualización de hoy. Siento insistir en lo mismo pero hay que leer la previsión completa antes de hacer preguntas que ya están respondidas. Los detalles:1) Domingo de Ramos con abundante nubosidad y calima. Hay probabilidad muy alta de chubascos tormentosos a partir… pic.twitter.com/RFDKUzpYNL — MeteoHuelva.es (@Meteohuelva) March 22, 2024

Los días más lluviosos a partir del Jueves Santo

Desde el Jueves Santo y hasta el Domingo de Resurrección la situación empeora notablemente trayendo sucesivos frentes de lluvia. "Entre frente y frente habrá treguas de varias horas con baja probabilidad de lluvia pero la inestabilidad será la nota predominante todos esos días", ha explicado MeteoHuelva.