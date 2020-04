Una nueva Semana Santa. Una Semana Santa diferente, pero consecuente. Una Semana Santa encerrada, en la que nos levantamos con el recuento de contagiados, de fallecidos y con la esperanza de los recuperados… Pero una Semana Santa en la que la introversión, la retrospección, así como las miradas al mañana, probablemente, estén primando en muchos hogares.

En esa introversión, mientras vivimos la misa de palmas, los oficios del Jueves y Viernes Santo, así como esa Pascua de Resurección, pegados a nuestra tele, estaremos más cerca del Padre, analizando y comprendiendo su actuar y por qué entregó su cuerpo y sangre por nosotros. ¡Bendito seas Señor! Y resucitaremos con él, en esa comunión espiritual.

Con la retrospección, estarán viniendo a nuestras retinas las vivencias de años pasados. Nuestros rincones, nuestros momentos, nuestras estaciones de penitencia, nuestros familiares y amigos, con los que ahora no podemos compartir.

Y con esas miradas al mañana, me encantaría que todos pusiéramos el énfasis en nuestros hermanos, en las personas. Que queden atrás esas críticas, dirigidas a quienes se han pronunciado respecto a la mayor espiritualidad, con la que, seguro, que se está viviendo esta Semana Santa, esas proclamas en las que, casi, se ponía por bobos, a los que entendían que se suspendieran las cofradías en la calle. Que queden atrás las reflexiones o peticiones de quienes representan a las hermandades, enfocadas sólo a la parte económica, sin pensar en la realidad de muchas familias; esas en las que no hay funcionarios o empleados de empresas solventes, sino autónomos, profesionales liberales o empleados de pequeñas empresas, que no tendrán percepciones económicas durante este confinamiento y aún después del mismo. ¿Cuántos hermanos de nuestras hermandades, amén de otras personas, están en esa situación? Aprendamos de alguna que otra iniciativa, que sí ha merecido halago. Recemos, para que todos nos veamos en nuestras calles la próxima Semana Santa. Y, que podamos contar a nuestros descendientes, con cierta satisfacción, qué hicimos para ayudar a nuestros hermanos durante la crisis del Covid-19.