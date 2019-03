La Semana Santa muestra enormes tesoros en toda la geografía onubense

La Tertulia Cofrade El Aguaó ha querido una vez más, echar una profunda mirada a la rica Semana Santa de la provincia. De hecho, Huelva Información no ha dejado en ningún momento, de valorar las tradiciones que con motivo de los días pasionales, se suceden por toda la geografía onubense.Así lo resaltó en esta tertulia, el jefe de sección de este periódico, Eduardo Sugrañes, quien añadió que “contamos con una gran Semana Santa a la que, en su larga trayectoria, Huelva Información siempre le ha dado el lugar que le corresponde.

Antonio Gómez Espina, fuertemente involucrado en la Semana Santa onubense, lanzó unas interesantes preguntas respecto a las relaciones entre la capital y la provincia. Espina fue uno de los contertulios en esta ocasión, en El Aguaó y lanzó la pregunta de cómo se comporta la capital con la provincia en lo que se refiere a la asistencia de los onubenses a las procesiones de las diferentes localidades. La otra interrogante del ayamontino se dirigió hacia otra cuestión nada baladí: si los onubenses eran realmente conscientes de la fantástica Semana Santa que tiene su provincia.

Juan Bautista Cartes, amplio conocedor de la Semana Santa onubense y en especial de la de San Juan del Puerto, fue categórico al declarar que “la Semana Santa de la provincia vive en sus mejores momentos en los ámbitos religioso, cultural, formativo, de patrimonio, benéfico y sobre todo, el convivencial”. Hizo un recorrido por toda la geografía provincial asegurando “que el número de hermanos crece” habiendo poblaciones en las que ya se cuenta con varias cofradías “compitiendo en algunos casos con las de la capital”.

Además, ya no son extraños los casos en los que todos los días pasionales los tienen cubiertos con procesiones aunque se siguen dando casos en los que algunas hermandades sacan varias cofradías.Para el pintor beasino José Luis Delgado, Beas precisamente no era ejemplo de una localidad cofrade sobre todo después de que las imágenes fueran arrasadas tras los acontecimientos de 1936. Afortunadamente las cosas fueron cambiando paulatinamente con el paso del tiempo. Juan Bautista Cartes regresó a la idea de la relevancia que Huelva Información ha tenido en las últimas décadas, en la vida de la Semana Santa de la provincia actuando como “vehículo difusor”. Puntualizando algunas diferencias que pueden percibirse entre la capital y la provincia, Cartes destacó que “en las localidades se conserva mejor la gastronomía típica” y en el campo de las advocaciones “está más avanzada la resurrección que en la capital” lo que parece ser un tema que nunca queda zanjado.

Espina resaltó la importancia de los hermanos costaleros y “pedimos a Dios que duren mucho porque si no habría que poner ruedas”. Delgado sin embargo, lamentó que muy pocos de los que han sido costaleros pasan posteriormente a la túnica prolongando de esta manera, sus vivencias en la estación de penitencia.La participación de Eugenio Prieto fue muy enriquecedora ya que destacó un aspecto importante: “Ayamonte es una localidad de gran tradición cofrade, pero no pasa lo mismo con Punta Umbría que es una localidad que está formada por gente que ha venido de muchos sitios”.

El propio testimonio el actual secretario de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pasión habla por sí solo ya que él mismo es de origen gallego y en su estancia en la localidad costera se ha ido impregnando del sentir cofrade como les ha pasado a muchos otros que han arribado a Huelva, procedentes de otras tierras. Prieto insistió en que “cuando no hay tradición cofrade hay que hacer mucho más esfuerzo para implementar una hermandad”. Más crítico fue cuando se refirió a hermandades que “apuntan muy alto pero que fallan en lo más básico como es la caridad”.

Tanto Espina como Cartes elogiaron la labor que hacen las hermandades en pro de la propia Iglesia ya que “son ellas las que traen a la gente a las iglesias cuando deberían ser los curas quienes lo hicieran”. Incluso, pese a las pocas vocaciones sacerdotales que existen en la actualidad, “buena parte de ellas vienen de personas de las hermandades”.Delgado no quiso dejar de mencionar la labor de don Teodoro, cura que ejerció en la localidad y que fue el responsable de impulsar a las hermandades de la localidad consiguiendo “que todos los jóvenes fueran a la iglesia”. Espina, por su parte, subrayó la importancia que tienen los sacerdotes en promover e impulsar la vida cofrade en las localidades ya que no todos ven con buenos ojos este mundo. Beas recordó casos de algunos religiosos que decían: “Yo no voy detrás de un palo”.

En otro momento de la tertulia se retomó el tema de los cofrades reconociendo las dificicultades que en algunas localidades hay para contar con el número suficiente de costaleros ya que éstos sienten una fuerte tentación de participar en cofradías de Huelva o Sevilla. El hecho es tal que a veces hay que recurrir a costaleros de la capital que van a las localidades cobrando, como recordó Lupe Gallardo.Lo que no se puso en duda en ningún momento, es la gran calidad de los cortejos procesionales “porque la gente busca calidad”, de manera que “no tienen porqué envidiar en nada a los de la capital”, apuntó José Luis Delgado.