El cartel de la Semana Santa de Huelva se inspira en el fotógrafo que hizo las portadas de los discos de 'The Beatles'

El cartel de la Semana Santa de Huelva ya se conoce, fue ayer en un acto en el Gran Teatro, cuando los cofrades onubenses pudieron descubrir la obra que representará la festividad este 2024. Su autor, el sevillano Santi León, ha usado numerosas técnicas con la que ha llevado a cabo una obra de arte que ha causado sensación en la ciudad y en redes sociales.

Un fotógrafo y artista que se ha inspirado en un primer momento en la obra de Peter Blake, artífice de las portadas de los discos más famosos de The Beatles. Aunque ha quedado un poco lejos de esta idea principal, ha hecho que la Semana Grande de Huelva tenga una obra de arte muy original como cartel.

-¿Cuánto tiempo le ha llevado el proceso de creación del cartel de la Semana Santa de Huelva 2023?

-Llevo desde que me lo comunicaron trabajando en él. Fue en septiembre y le he dedicado unos tres meses de trabajo, a mediados de diciembre ya tenía el cartel final. Es cierto que le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo, ya que se trata de una obra con muchas piezas y capas y es complicado crear una armonía final. Además, también he llevado a cabo el proceso de digitalización.

-¿En qué se ha inspirado para llevar a cabo la obra?

-Siempre he tenido en mente poner una imagen en la que dentro de su túnica o su saya estuviese el rostro de cofrades de Huelva y para eso me he inspirado en las obras del fotógrafo Peter Blake, artífice de portadas de los discos más famosos de The Beatles. Soy amante de los collage y fuese la técnica empleada en la obra.

-¿Cuáles son los materiales que ha empleado en el cartel?

-Ha sido una amplia variedad, lo principal es el papel puro, también he incluido papel de plata, para el efecto del mar y tela. Hay recortes de revistas del siglo XX y he usado la técnica de la cianotipia, con una hoja para crear la ola que se encuentra en la parte inferior de la obra.

-Has tenido algo de ayuda de algunos onubenses, ¿qué le han aportado?

-Jesús Rica me ha cedido la imagen del Señor de Pasión, que es la protagonista del cartel y es bastante reciente. Por otro lado, he podido acceder al fondo fotográfico de Javier Mesa, del que he rescatado rostros más actuales de la Semana Santa de Huelva para que estuviesen representados en esta obra.

-¿Por qué ha usado la imagen del Señor de la Pasión?

-Creo que es una imagen que aglutinaba todo lo que necesitaba a la hora de llevarlo a cabo. En primer lugar, la gente tenia que aparecer en su túnica, por lo que necesitaba el espacio suficiente para incrustar las fotografías de los cofrades de Huelva. Por otro lado, se trata de una imagen potente de una de las hermandades de la Semana Santa de Huelva que más devotos arrastra. Realmente se han unido una serie de factores, porque también era necesario ajustar muy bien los rostros en las vestimentas del Señor, para que no se dejase de ver el bordado y que a su vez no perdiese potencia visualmente.

-¿Qué quería transmitir con el cartel para este 2024?

-Quería que fuese un cartel muy visual, armónico, en el que tuviera un gran peso la reivindicación de la fotografía y en el que quedaran representadas diferentes técnicas fotográficas. Además, otro de mis grandes objetivos es que la gente de Huelva se viese representada con numerosas fotografías de rostros que en algunas ocasiones se encuentran superpuestos. He intentado aunar fotografías, Semana Santa y cofrades onubenses porque creo que es la mejor conjugación para anunciar esta celebración.

-Huelva está muy presente en el cartel.

-Sí, era el objetivo, para mí la Semana Santa es su gente y los cofrades que se desviven por ella año tras año. Por ello, Huelva está en todas partes en la obra, todos los detalles son un homenaje a la ciudad, pero sobre todo a sus habitantes.

-¿Qué ha sido lo más complicado a la hora realizar la obra?

-La gran dificultad residía en la armonía de todos sus componentes. Se trata de un cartel que tiene más de 130 capas, por lo que hay que tener mucho cuidado con que no pierda la armonía visual, ya que se podría convertir en una mezcla sin sentido. Pero el resultado ha sido bastante satisfactorio en el que predominan los colores tierras, blancos y negros y donde también nacen algunos toques de color en los que había que trabajar para que se integraran a la perfección.

-Ha trabajado con una paleta de color muy definida

-Sí, se trata de colores muy evocadores, que tenían que compaginar con los tonos de los papeles fotográficos. He trabajado mucho en la paleta de color, e incluso me he aventurado a incluir algunos tonos rosas, naranjas, azules o sepias.

-¿Qué quería transmitir con estas tonalidades?

-Realmente lo que transmite la fotografía en sí, recuerdos, memoria, nostalgia con los colores otoñales y sepia. Crear la paleta de color es una de las partes que más me gustan del proceso creativo y con la que más me divierto.

-¿Qué le dijeron los cofrades de Huelva tras la presentación? ¿Cómo vivió ese momento?

-Yo estuve en todo momento en el escenario y tenía el cartel muy cerca, pero es cierto que invitaría a todos a que se acercasen a verlo porque desde el patio de butacas no se pueden apreciar bien todos los detalles que existen dentro de la obra. Por ello, es importante contemplarlo en primer plano, donde se puedan descifrar a la perfección todos los detalles que guarda este trabajo.

-¿Qué ha significado para ti hacer el cartel de la Semana Santa de Huelva 2024?

-Lo he afrontado con una gran responsabilidad, ya que es el primero que realizo para una capital, estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado. Me gustaría destacar que le debo y que siempre le deberé mucho a Huelva, porque ha marcado un antes y un después en mi carrera.

Sobre Santi León

Es un artista sevillano de 46 años que ha enfocado la parte de mi trabajo fotográfico que trata específicamente sobre Semana Santa en tres ejes: En primer lugar, ha trabajado con la iluminación de estudio que denominó Proyecto Barroco, basado en una cuidada iluminación que intentaba recrear la luz de los pintores barrocos.

Por otro lado, creó una segunda línea investigando los procesos fotográficos clásicos del siglo XIX con técnicas como la albúmina en cristal, la cianotipia, en papel y cristal y otras como el papel salado.

Por último, se ha dedicado al collage digital y al collage mixto, que combina el papel con técnicas digitales. En ella se ha basado para realizar los carteles de la Semana Santa de Triana, Glorias de Chiclana y Glorias de Osuna.