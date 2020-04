El Resucitado tendrá hoy una misa que se podrá seguir por Facebook

Con el Resucitado se vive hoy el día más importante de la Semana Santa, aunque este año su hermandad lo hará de manera interior como ha venido ocurriendo durante toda la Semana Santa sin salidas procesionales.Sin embargo eso no ha restado a esta hermandad que se mantenga bastante unida todos sus hermanos que a través de las redes sociales están mantenido un contacto cercano, así lo indica Alfonso Fernández Piñero, mayordomo de la hermandad que en estos momentos está al frente de la misma por la dimisión de su anterior hermano mayor Antonio Griñolo.

“Esta situación de paralización de todo ha llevado consigo a que tampoco hayamos podido celebrar las elecciones previstas para sustituir al hermano mayor”, dice. En este sentido destaca que el director espiritual Teodoro Bernal Serradilla “prefiere una junta de gobierno y no una gestora, y esperamos que si todo va mejorando se pueda realizar las elecciones para el mes de septiembre”.

Los hermanos podrán seguir por el facebook la misa que a las 10:00 presidirá su director espiritual a puertas cerrada en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, donde se encuentra acogido el Resucitado.

La Hermandad del Resucitado tiene en estos momentos cuestiones vitales que ir resolviendo de cara a su futuro, como es la situación en la que quedará su incorporación al Consejo de Hermandades, donde en estos momentos la última propuesta a los hermanos mayores quedó sobre la mesa del pleno previsto para el 16 de marzo que no se pudo celebrar por la pandemia.

Fernández Piñero recuerda que se mantuvo un primer encuentro con José Manuel Barral, “que nos leyó lo relativo al Resucitado, unos estatutos rechazados por el pleno y que quedaron pendientes de modificación y posterior aprobación”. En este sentido señala que en la hermandad están por su incorporación al Consejo, aunque hay cuestiones que no han podido defender y es por ejemplo que si no se les permite hacer carrera oficial no se le hace participes de la ayuda por venta de palcos, cuando entiende que se debe mantener el principio de solidaridad.

BENDICIÓN DEL OBISPO DE HUELVA

Por otra parte, la jornada del Domingo de Resurrección se celebrará de una manera especial por el confinamiento, así no habrá celebraciones en las iglesias, sin embargo sí repicarán todas las campanas a las 12:00. Mientras que el obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, bendecirá a la ciudad desde el balcón del palacio episcopal.