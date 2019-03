El Nazareno dice ahora que la dispensa es por situaciones que “deslucen el cortejo”

La junta de gobierno de la Hermandad del Nazareno, que preside José Luis Borrero Ochoa, ha hecho público un comunicado sobre la situación de la Madrugada en la que procesionan, tras el gran revuelo producido en las fuerzas de seguridad de la ciudad por el hecho de que el Obispado de Huelva diera a conocer que la dispensa para eximirla del paso por la Carrera Oficial se le otorga por “motivos de seguridad”. Ahora la hermandad dice que es por “deslucimiento del cortejo”.

Esta rectificación de la junta de gobierno va unida a un reproche a los medios de comunicación porque entiende que “se ha generado indebidamente una corriente de opinión”. Pero lo cierto es que en todo momento este periódico se limitó a reproducir la información facilitada por la oficina de información del Obispado de Huelva (el 12 de marzo) en la que detalla que “la dispensa se ha otorgado por motivos de seguridad y tiene el visto bueno de los directores espirituales de la hermandad y del Consejo de Hermandades”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Gaviño, responde 24 horas después para lanzar un mensaje de tranquilidad, señalando que “lo que sí se puede manifestar es que la ciudad no es insegura ni la Semana Santa tampoco lo es”.

El presidente del Consejo, Antonio González, fue el primero en salir en apoyo de las fuerzas de seguridad, reconocer su labor y detallar que “no es cierto que la Madrugada sea insegura”, a la vez que dijo que “según el jefe de la Policía Local no es cierto, la Carrera Oficial es segura”. La junta de gobierno de la Hermandad del Nazareno responde ahora, quince días después, tras diversas reuniones mantenidas en el Obispado y las muestras externas de apoyo que han recibido las fuerzas de seguridad ante el malestar creado en ellas.

Sin embargo, la hermandad achaca en que “los problemas ocurridos en la Carrera Oficial” son debidos a “una menor y escasa dotación del personal de vigilancia y control en los palcos de la Carrera Oficial”. Insiste en las situaciones que allí se generan, que ahora no define como de inseguridad sino de “deslucimiento del cortejo”. Así indica que esta falta de menos efectivos de vigilancia de palcos “facilitaba que en número variable de ellos, se produjeran ciertas situaciones en este punto concreto de nuestro recorrido que deslucían el cortejo”. Así habla de personas “con signos de embriaguez” que muestran “una falta absoluta de comportamiento ante el acto penitencial”, que “realizan gestos y actos contra nuestros hermanos” y “comentarios” que, dicen, “atentan contra el sentido de recogimiento” de su estación de penitencia.

Al final del comunicado señala que las fuerzas de seguridad velan por la seguridad del resto del recorrido y excluyen a la Carrera Oficial: “Han velado y velan por la seguridad del resto de nuestro itinerario con gran efectividad y sin el más mínimo incidente digno de mención en estos años en todo el resto de recorrido en la Madrugada, fuera de la Carrera Oficial”.

No reconoce como negativa a su propuesta el hecho de que en tres ocasiones el pleno de hermanos mayores hayan echado para atrás su propuesta en la elaboración de los estatutos de no hacer Carerra Oficial. El Nazareno anuncia ahora que destinará para obra social del Consejo “una parte” de la cuantía económica recibida del organismo cofrade que procede de la venta de palcos en una Carrera Oficial por la que no pasan y que este año alcanza los 4.240 euros para la obra social. Esta novedad no se refiere a la cuantía completa, mientras que en los dos años anteriores no devolvieron la partida económica que puede alcanzar los 8.000 euros.