“La Carrera Oficial en la Madrugada es segura como toda la Semana Santa”

La dispensa otorgada por el Obispado de Huelva a la Hermandad del Nazareno para no realizar la Carrera Oficial “por motivos de seguridad”, ha llevado al concejal de Seguridad Ciudadana, Enrique Gaviño, a lanzar un mensaje de tranquilidad a preguntas de Huelva Información. “No sé en qué sentido se ha argumentado la petición, lo que sí se puede manifestar es que la ciudad no es insegura ni la Semana Santa tampoco lo es”, destaca.

En referencia a la Cofradía del Nazareno, Gaviño indica que además “en este cortejo en concreto, y a diferencia del resto, hay un acompañamiento de la Policía Local en ambos pasos durante todo el recorrido; agentes que, incluso, se ofrecen voluntarios al ser hermano de honor el cuerpo de seguridad”.Un cortejo que “cuenta con la presencia del alcalde de la ciudad, del jefe de la Policía Local y al que yo también asisto”, en el que “podemos decir que en ningún momento es inseguro”.

Preocupa a Enrique Gaviño que estas afirmaciones sobre la Madrugada puedan afectar negativamente no sólo a este día, sino al resto de jornadas. Destaca los esfuerzos que se vienen realizando en estos últimos años, como es la recuperación de la apertura de la Carrera Oficial que se hace el Domingo de Ramos, a la que van los policías locales con uniforme de gala. Apunta que “cada día hay un dispositivo enorme, con unos 90 policías”.

Es tajante al señalar que “la Semana Santa no es insegura, la noche justifica la noche para el ocio y hay quien viene de fiesta, pero esa confluencia es paradójica; no se puede afirmar que haya inseguridad”, lo que puede ocurrir en cualquier jornada de recogida.

Gaviño entiende, refiriéndose a la Cofradía del Nazareno, que “el argumento de seguridad no es tanto como el hecho de que la hermandad vaya sola, pero esa soledad no se tiene que entender como inseguridad”, a la vez que señala que “siempre hay mucha gente alrededor del cortejo, como junto a los pasos”.Insiste en que “no se puede hablar de inseguridad porque en la calle estén solos, porque no haya más hermandades como en otros días y la afluencia de público sea mucho menor”.

Es claro y afirma que “insegura no es la Semana Santa”. En este sentido se refiere a la creación del Cecop, promovida por el actual equipo de gobierno municipal con la Subdelegación del Gobierno. En una coordinación en la que incluso participa hasta la Guardia Civil, “que aunque no es su competencia también estamos coordinados por si la necesidad lo requiere; participan la Policía Nacional y la Policía local”. Así se pone en marcha un dispositivo especial que se aborda en la junta local de seguridad.

Volviendo a la Madrugada, Enrique Gaviño dice que “es la propia idiosincracia de los usuarios de los palcos en la Madrugada, donde no hay la misma gente que cualquier otro día, pero eso no genera inseguridad”. En este sentido, señala que en los últimos cuatro años en los que lleva al frente de la Seguridad Ciudadana, “no ha habido ninguna agresión ni incidente grave ni en la Madrugada ni en ninguna otra jornada de la Semana Santa”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana asegura que “hay que ser muy cauteloso cuando se habla de inseguridad”, porque “podemos estar provocando un efecto llamada”. E insiste en que “hay que ser muy cautelosos con los discursos que se den”.

Entiende que lo que hay que hacer es lo contrario, “saber generar seguridad” y así habla de que “hemos aprendido mucho con los planes de seguridad, pedir calma a la masa cuando hay un incidente y saber dirigirla en caso de incidencia”.

Gaviño destaca que “hay que tener una hipersensibilidad para evitar cualquier situación que pueda provocar una estampida. Por ello, recalca que “cuando se habla de inseguridad hay que tener mucho cuidado, obliga a un plus de responsabilidad para evitar que se genere el miedo”.