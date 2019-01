Llega el tramo más duro de la liga del Recre

Con cuatro victorias consecutivas y en la cuarta plaza, el mejor Recreativo de la temporada afronta el tramo más duro de la competición durante el próximo mes. El Decano se mide de forma consecutiva en las próximas jornadas al Cartagena, el Real Murcia, el UCAM y el Ibiza, los cuatro equipos que por potencial y presupuesto están llamados a pelear por lo máximo en la categoría junto al Melilla. Es un tramo clave para calibrar las opciones reales del Recre en la liga y medirse ante oponentes que van a estar peleando por todo.Una vez llegue a la cima le quedarán todavía 13 jornadas por delante, tiempo para mucho aunque las distancias ya comenzarán a ser importantes si se cede terreno con respecto a esos rivales que tiene ante sí y porque el margen será cada vez menor. En la carrera de fondo por el play off llegan las primeras rampas duras, las que van a definir con qué posibilidades afrontará la recta final.

En la primera vuelta sólo pudo sumar 2 de 12 puntos posibles ante estos rivales

La primera salida a Cartagonova es tremendamente compleja. El líder de la competición atraviesa un momento excepcional de juego y resultados. El equipo de Munúa acumula seis victorias consecutivas sin encajar un tanto y ganando sus partidos. Es el único equipo que se puede equiparar a la racha de los albiazules. Campeón de invierno y equipo más en forma del grupo IV, los departamentales serán la primera parada del particular Tourmalet recreativista. No cede puntos en su campo desde que perdiese 0-2 con el Melilla en la jornada 8.La siguiente estación será el Real Murcia. Los pimentoneros se encuentran en una fase compleja por la marcha de jugadores y los problemas institucionales que azotan a la entidad murciana. No obstante, y pese a la evidente merma de potencial, mantienen un bloque sólido con mucho peligro. Será el próximo rival que visite el Nuevo Colombino.

El ‘goalaverage’ ya es un elemento a tener en cuenta ante posibles emparejamientos

De nuevo salida de altura con el desplazamiento a la Condomina, donde el UCAM esperará a los recreativistas. El equipo universitario tiene junto al Cartagena la plantilla más completa del grupo IV y es el gran favorito a la primera posición con sus vecinos, con permiso de un Melilla que perdió fuelle en las últimas jornadas.Cerrará el Tourmalet de la liga el Ibiza en Huelva. El equipo de Palop perdió mucho terreno en la primera vuelta, pero se ha reforzado bien, tiene un terreno de juego donde se ha hecho fuerte y es uno de los candidatos a dar el salto en la segunda vuelta. Hay además un valor a tener muy en cuenta a estas alturas de la competición. El goalaverage en una liga tan igualada decide muchas cosas en el tramo final. El Recre no fue capaz de ganar a ninguno de estos rivales en la primera vuelta. Tuvo que conformarse con empates con Cartagena y Real Murcia. Eso sí, sus derrotas fueron por la mínima, por lo que sus victorias podrían tener un valor doble ante cualquiera de ellos en caso de igualdad final a puntos. Si enero fue el mes de la resurrección albiazul, con tres victorias seguidas en un 2019 de ensueño, febrero debe ser el mes que consagre a los albiazules con sus verdaderas posibilidades para meterse en la pelea por arriba. Llegan rampas duras, pero el Decano muestra que tiene piernas para encararlas.