Aunque su intención no era hablar mucho de la situación extradeportiva y sí del partido, José María Salmerón compareció ante los medios tras el mensaje de la plantilla. El preparador almeriense no dudó en afirmar que "todo el mundo sabe a quien corresponde el club. Queremos dar una mejor respuesta a todo porque esto no puede salvarse porque ganemos el domingo. Hay que dar una mejor respuesta a los cobros y al día a día. Hay gente que no está en unas condiciones óptimas". Sobre los jugadores, comentó que "ellos están trabajando sin quejarse, aunque no tenemos las mejores condiciones. No hay que tener miedo, sino respuestas. Si dentro de un mes seguimos en las mismas situaciones los jugadores se podrán marchar. Eso no lo podrán parar".

El míster del Decano volvió a indicar, como hizo en su rueda de prensa previa al choque, que "estábamos convencidos de que este equipo iba a trabajar en unas condiciones normales, pero llevamos dos meses de impago. Creo que hemos perdido la vergüenza a todo. Me dijeron que iba a ser un año normal y creí en las personas que me lo dijeron, yo tengo esperanza en que esto se va a solucionar. La gente que me dijo 'no te vayas', tiene que tener una respuesta porque yo me iba a marchar la semana antes de empezar la liga. Estoy trabajando a 600 kilómetros de mi familia y quiero que se lleve este escudo con orgullo. ¿No os da pena tener este campo? Habría que resembrarlo mañana. ¿Cuánto vale? ¿2.000 euros? El autocar no lleva el escudo y parecemos un equipo más, esos pequeños detalles hay que cuidarlos. Vamos a salvar las cosas y a hacerlas bien".

Con resignación, el ex del Murcia comentó que "a veces hay que hablar mucho más claro de las cosas y que la gente se entere. El club no se puede salvar a medias. No podemos salvar una cosa y tener todos estos problemas. No sólo me refiero a los pagos, sino a todas las situaciones. Me da pena porque creo que este club representa tanto que tenemos que dar una buena imagen. No tenemos unos campos acordes a este club. Esto no tiene que asustar. El Ayuntamiento, el consejo... tendrá que dar respuestas. No es sólo dinero, es gestión... Llego a la conclusión de que, después de pagar tanto dinero, ¿ahora qué? ¿No se paga?".

Tampoco se mordió el técnico la lengua para hablar del partido: "Ha sido horroroso, hasta el final pensaba que nos metíamos gol en propia puerta. El equipo ha estado muy nervioso con el balón, también por el campo. Lo normal es que el partido lo pierdas. Vamos a intentar que el equipo mejore, pero si no mejoran otras cosas es imposible que el equipo mejore". "Metemos el segundo gol para estar tranquilos y el segundo siguiente nos meten. Me va a dar algo. El partido no ha sido bueno y somos los primeros en reconocerlo, pero teníamos mucho que perder".