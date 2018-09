El técnico presentará una alineación inédita

El Recreativo de Huelva presentará mañana en Ibiza una alineación inédita. Las bajas por lesión de Fernando Llorente y Marc Caballé obligan al técnico albiazul, José María Salmerón, a realizar algún cambio en el once inicial en Can Misses, que será diferente a cualquiera de los que el Decano ha formado hasta ahora durante la temporada ya que el segoviano Llorente ha salido como titular en todos los encuentros.

Además de estos dos futbolistas, el entrenador tiene también la ausencia segura del joven defensor nigeriano Ejike Gideon Ikwu, quien aún no se ha incorporado a la disciplina del club pese a que su fichaje fue anunciado a finales de agosto. Otro que ha entrado en la recta final de su recuperación es el lateral Mario Hernández, quien aún no ha podido debutar en un partido oficial con el Recre y que paulatinamente está entrando en la dinámica de trabajo grupal.

Iago Díaz se recupera y tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria

La noticia positiva para Salmerón es que Iago Díaz ya tiene el alta médica. El centrocampista se lastimó en el partido disputado frente al Cartagena en el Nuevo Colombino y tras unos días de baja ya ha vuelto a ejercitarse con normalidad junto al resto del plantel. Por ello, dadas las ausencias que tiene el Recre en el centro del campo, es muy posible que el barcelonés sea incluido en la relación de jugadores convocados para desplazarse a Ibiza. Otro que tiene posibilidades es el costamarfileño Djak Traoré, que esta semana ha atravesado un proceso febril del que ya está recuperado.

El técnico recreativista, en la rueda de prensa de ayer, no quiso dar muchas pistas sobre la alineación. "En el mediocampo perdemos a dos hombres como son Caballé y Llorente. Iago Díaz ya está con el equipo y al final vamos a ver las soluciones que podemos tener. Hemos trabajado distintas posibilidades para ver qué es lo mejor para el partido y no me importa el jugador que vaya a entrar dependiendo del sistema y con estas bajas importantes, sino que seamos un equipo muy competitivo y que empecemos a ganar los duelos y seamos dominadores en todos los sentidos. Puede haber cambios generales. Obviamente sé los que van a jugar y creo que el equipo debe ser fuerte en todos sentidos y al final el sistema defensivo se puede deteriorar si no empezamos desde arriba a presionar bien", comentó.