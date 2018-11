La enfermería trae de cabeza a Salmerón

Pablo Andrade, Marc Caballé, David Segura... Y Lolo Pla a última hora. La enfermería centra la atención de Salmerón. El técnico sabrá hoy tras el último entrenamiento con qué jugadores puede contar para medirse al Melilla. No se trata de cualquiera, sino en algunos casos de jugadores fundamentales que pueden condicionar mucho la forma de jugar ante el conjunto norteafricano. El último en sumarse a la lista de dudas fue Lolo Pla. El extremeño se retiró ayer del entrenamiento albiazul por unas molestias en el abductor. También es seria duda para el choque Pablo Andrade así como Marc Caballé, en la recta final de su recuperación tras varias semanas en el dique seco. Los dos han trabajado al margen del grupo. David Segura en cambio no tendrá problemas si el técnico lo considera oportuno.El propio Salmerón repasó cada caso. Marc Caballé “obviamente se encuentra en el tramo final de su recuperación de la rotura que tuvo. Está mejor. No sé si podrá llegar porque no entrenó con el grupo”. En cuanto a Lolo Pla se trata de “una molestia que tenía en abductor. Era un entrenamiento de carga más baja. En principio no debe tener más problemas”. Situación similar a la de Andrade. Por ello, “mañana valoraremos todos estos aspectos”. A todos ellos se les hará hoy una prueba.