Salmerón está "decepcionado" por los impagos

El técnico José María Salmerón toma la palabra en el Recre para denunciar la complicada situación en la que se encuentra la plantilla del Decano por la delicada economía albiazul. El almeriense ha señalado en rueda de prensa que "poco puedo decir sobre la situación económica porque tampoco entiendo mucho lo que hay alrededor. A mí se me dijo que en todo momento el club iba a ir en unas buenas condiciones, que se iba a pagar y se tendría un año. Es lo que espero, aunque es verdad que llevamos dos meses de impagos. Lo demás, quién dice una cosa u otra tampoco lo puedo valorar. Yo sé quiénes son los que me dijeron a mí que esto iba a ir bien, que se iba a pagar el día 10. Se está trabajando para arreglarlo todo". El técnico está "preocupado por el día a día, por el gran grupo humano que tengo en la plantilla que está preparado para competir. No va a ser excusa, pero la incertidumbre no es nada buena". "Espero que tengamos más información, que dejemos de decir cosas hacia afuera en el sentido de que no tenemos responsabilidad cuando sabemos perfectamente quienes son los que tienen la responsabilidad. A partir de ahí que se trabaje por la estabilidad del club", compartiendo así las declaraciones de sus jugadores del pasado miércoles en el mismo sentido.

Los dos meses de retraso en el pago de las nóminas "me preocupan, pero que el equipo lo va a dar todo y no puede tener nadie la más mínima duda". Ha recordado que "a partir del tercer mes sabemos que los chicos se pueden ir en enero y todas esas situaciones hay que tenerlas controladas. Tenemos un grupo humano preparado para que no le afecte y el cuerpo técnico trabaja como si cobrásemos. En ese sentido la afición debe estar tranquila porque cada semana vamos a dar lo máximo, pero obviamente en el tiempo eso genera sus problemas. Todo el mundo tiene que pagar su piso, su comida, su gasolina… Somos trabajadores y todo el mundo tiene que estar al día en lo que se ha pactado porque es una responsabilidad que tiene el club. Seguimos trabajando como el primer día, que eso lo tenga claro todo el mundo. Ahora bien, si dentro de un mes no se ha pagado pues los chicos se podrán ir y esa es una vorágine que no puede parar nadie". Al margen de las dificultades defiende que "vamos a salir al campo a dar al campo a dar lo máximo, trabajamos cada día para ello. Ahora espero que los que tienen la responsabilidad hacia nosotros la cumplan".

Salmerón ha aludido a la promesa de estabilidad con la que llegó a Huelva. "Esas personas que me garantizaron que todo estaría controlado no me han dicho nada. Hablaré dentro de poco porque no tenemos información de nada. No lo esperaba, no pensaba que en estos meses tuviésemos estos problemas y es posible que ellos tampoco lo esperasen. Pediré explicaciones a las personas que en su momento me las dieron para venir aquí", ha señalado. Al respecto, "me siento decepcionado más que engañado porque no esperaba estas circunstancias tan pronto, pero tengo esperanza en que esas personas que levantaron la meno para que todo funcionase solucionen los problemas que tiene un club que no sólo tiene el impago de dos meses sino que prácticamente no se puede hacer nada en el día a día. Parece que vamos mendigando donde entrenar sin vestuarios y muchas circunstancias que arrastra el club. No hay excusas. El grupo está muy fuerte". Si la solución no llega pronto "primero pediré explicaciones a esas personas y después hablaré. Cuando firmé lo primero que pedí fue no pasar por esto. Esas personas me dijeron que no me preocupase, que las circunstancias eran mucho mejores que en años anteriores".

La plantilla recibió esta semana la visita de la AFE. En este sentido se ha mostrado tranquilo porque "el equipo está muy centrado en el partido, en el día a día. Imagino que obviamente le contaron la situación y las cosas que pueden hacer si se prolonga. No se va a hacer ningún tipo de protesta".