Previa: Gerena-Recreativo | Cada paso que queda es un salto

Quedan diez finales. Cada triunfo no significa dar un paso adelante, sino un salto porque se reduce de forma notable la distancia hacia la meta. Ya no se avanza terreno, se recortan metros hasta la línea de cuadros que casi se puede ver en el horizonte. Tras dos semanas sin ritmo de partidos, el Decano se enfrenta este domingo al Gerena, a las 12:00 en el estadio Leonardo Ramos de la Rinconada. A priori, este es uno de los escalones más complicados que le quedan al Recre para conseguir el objetivo del ascenso. El rival ocupa posición de play off de ascenso (5º) y no se lo pondrá fácil al líder.

Es cuestión de tiempo. A medida que pasan las semanas, el conjunto albiazul está más cerca de su objetivo, con 57 puntos se posiciona como el líder indiscutible del grupo, con 7 puntos de diferencia con su fiel perseguidor, el Utrera. Por mucho que las estadísticas hablen, no vale confiarse, aún quedan peldaños que subir. El último partido del Decano fue ante el Xerez y con victoria, pero a pesar de ello, los albiazules no se sintieron cómodos en Chapín. El rival se lo puso difícil pero el equipo se repuso y encontró dos veces la portería. El primer tanto llegó tras un remate de Juanjo Mateo a un centro de Perotti, el segundo lo anotó Juan Delgado controlando primero con el pecho y rematando el balón al fondo de las mallas.

El rival posee buenos resultados, 12 victorias, 3 empates y 7 derrotas, pero no es la mejor racha que atraviesa el Gerena. Viene de un empate ante el Cartaya y una derrota frente al Córdoba B, esto hace que tenga hambre y urgencia de puntuar, más aún al tratarse del rival a batir de la categoría.

Varias bajas en las filas albiazules. Una de ellas es la de Juanjo Mateo, que vio su quinta amarilla en el choque frente al Xerez y cumplirá en este su partido de sanción, ya que el duelo ante el Conil fue aplazado. Además, el club comunicó dos bajas más por positivo en covid-19. Estas bajas y la llegada de los nuevos jugadores hacen aún más dudosa la alineación inicial que el míster, Alberto Gallego, sacará al Leonardo Ramos. El recambio natural de Juanjo es Cancelo, por lo que es buen momento para el debut del sevillano con la elástica albiazul. La sala de máquinas también será sacudida por Gallego, la incorporación de Álex Moreno puede poner en jaque al resto. En ataque es segura la rotación, Rubén Jurado ya debutó como titular y en esta ocasión volverá a serlo y podrían caerse del once Juan Delgado, Perotti o Chendo.

Nada se antepone al sentimiento albiazul. Las horas de viaje, las entradas... todo por el Decano, así es Huelva. Más de 270 seguidores del Recre ocuparán las gradas del Leonardo Ramos. Desde el día uno de competición, la afición supo que del pozo se sale estando juntos.