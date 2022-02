Recre: La cercanía de la meta no reduce la dificultad para Gallego

“Partido a partido” hasta final de temporada. No hay forma de que Alberto Gallego desvíe su mente más allá de, en esta ocasión, el Sevilla C. El técnico albiazul demostró tener los pies en la tierra durante toda la competición, la cercanía a la que se encuentra la línea de meta no le hace quitar la mira a su objetivo a corto plazo.

Es el turno de que pase por el Nuevo Colombino el Sevilla C (domingo, 12:30). Varios partidos en dos semanas, con poco tiempo de recuperación entre ellos. Sobre su plantilla, el míster comenzó afirmando que “hemos recuperado jugadores que eran positivos por Covid-19. No obstante, Ale Limón ha sufrido un golpe importante en el tobillo y no tiene buena pinta, Pablo Gallardo creemos que no podrá estar y Rubén Serrano está indispuesto tras pasar una mala noche. Dani Sales se está recuperando bastante bien de la rodilla y los demás están bien".

A pesar de que las bajas se concentran en la misma zona, entre la defensa y el centro del campo, Gallego aseguró que "la plantilla es extensa y los jugadores pueden jugar en muchas posiciones". En concreto, comentó acerca de la situación de Rubén Serrano, "está teniendo mala suerte. Cuando vuelve a tener el hueco para entrar y minutos, de alguna manera cae por lesión o sanción". También mencionó a Chendo, el delantero no pasa por su mejor racha ya que no está encontrando la portería, sobre ello apuntó que "hablo mucho con él. Los 9 tienen el gol entre ceja y ceja, si tienen ocasiones y no las marcan, mentalmente pueden entrar en bucle y confundirles. He querido dejarle claro que estoy contento con el trabajo que hizo el otro día, que esa es la línea".

Sobre el rival de este domingo, el Sevilla C, afirmó que "aparte de que son filiales, cambian mucho de alineación porque no dependen de ellos mismos. Sabemos que vienen entrenando a un nivel muy alto, es un equipo muy peligroso". "Estoy notando la competencia en el grupo. En el caso de los 9 hay mucha, todos están subiendo el nivel. Juan Delgado es otro de los que ha tenido mala suerte, porque venía muy bien marcando goles".

"Ahora que estamos en el tramo final de la competición, me acuerdo del día que llegué. Percibí la desilusión e incertidumbre y el miedo. Fue un ejemplo el desplazamiento a Utrera del primer partido y la dificultad aunque estemos más cerca no es menor. Este domingo es un día para reencontrarnos todos", comentó. "Yo sé dónde están nuestros puntos débiles pero le dejo al míster del Sevilla averiguarlos". Uno de los errores que condenaría al Decano el domingo sería "salir sin concentración, perder ese pensamiento de partido e ir a otras cosas. Es un trabajo mental que hacen muy bien", concluyó.