Un puntal más para la zaga

Israel Puerto se suma al proyecto recreativista. El central sevillano que la pasada campaña militó en el Mirandés firmó ayer su contrato como nuevo jugador del Decano, por lo que se incorpora al trabajo a las órdenes del técnico José María Salmerón.

Su contratación, desvelada por Huelva Información, permite al técnico contar ya con tres centrales veteranos y con experiencia en la categoría. Era una exigencia de Salmerón desde hacía varios días. De hecho, tras el encuentro contra el Cádiz B del pasado viernes en Palos ya insinuó que un central llegaría a lo largo de esta semana.

Es internacional con todas las categorías inferiores de la selección española

Israel Puerto tiene experiencia en la categoría, ya que el año pasado rozó el ascenso a Segunda con el Mirandés y a sus 25 años presenta un interesante palmarés. En internacional con todas las categorías de la selección española y ha debutado en Primera División. Se formó en la cantera del Sevilla y llegó a su primer equipo. Antes de militar en el Mirandés a las órdenes de Pablo Alfaro jugó en el Villarreal, el Racing de Santander y el Lugo. Llega al Decano libre después de rescindir ayer mismo como futbolista burgalés.

La zaga era una de las líneas más descubiertas que tenía Salmerón. Hasta la llegada de Israel Puerto sólo tenía a Diego Jiménez y Iván González como centrales y a los laterales Pina y Andrade. Ahora tendrá más variantes con las que trabajar.

Tras cubrir la necesidad imperiosa de firmar un central sénior, el director deportivo se podrá centrar en encarar otras operaciones pendientes para reforzar otras posiciones del campo. Para ello tiene sobre la mesa la negociación para la llegada de los cordobesistas Quiles y Sebas Moyano. El segundo de ellos es sub 23, por lo que su incorporación no generaría ninguna dificultad añadida. No así con el delantero.

Con la llegada de Israel Puerto surge un problema previsto. Su fichaje completa las 16 licencias de categoría sénior que tiene el Recre. A partir de ahora la necesidad de dar alguna baja en su plantel es perentoria para poder realizar incorporaciones. Es algo asumido por la dirección deportiva. Como es lógico, la salidas saldrán entre Traoré, Natalio y Jonathan Vila, ya que son los tres futbolistas de la pasada campaña heredados por Salmerón y que no fueron renovados a petición suya como sí sucedió con Marc Martínez o Diego Jiménez. Es un trabajo adicional para Óscar Carazo. Quedan todavía por llegar al menos cuatro futbolistas, por lo que es de esperar que salgan dos de los que actualmente tienen contrato sin descartar una cesión de un sub-23.