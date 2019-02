El presidente del Recre pone un "notable alto" al trabajo de Óscar Carazo

Manolo Zambrano tiene un largo currículum como recreativista. Formado en la cantera del club, debutó a los 17 años con el primer equipo en 1978, en la primera temporada en la que el Decano militó en Primera División. Permaneció en la entidad hasta 1984, pasando posteriormente por el Málaga, el Sevilla, el Celta de Vigo y el Real Murcia hasta que colgó las botas a raíz de una lesión y unos 180 partidos en la máxima categoría nacional. Como entrenador, tras dirigir a diferentes clubes, se hizo cargo del filial albiazul hasta que a finales de la campaña 2007-08 tomó las riendas del primer equipo en sustitución de Víctor Muñoz y logró la permanencia en Primera. La siguiente campaña fue destituido tras la sexta jornada debido a los malos resultados cosechados por el Recre. En octubre de 2016 fue nombrado presidente del consejo de administración del club onubense. Además, tiene el título de director deportivo.

En Huelva se ha rumoreado que él podría ocupar a ese puesto reemplazando al actual director deportivo recreativista, Óscar Carazo. A la pregunta de qué hay de cierto en ello contesta que “he estudiado y tengo el título, además de experiencia como entrenador y ojeador. Conozco esa labor y lo que hay que hacer, aunque no hay absolutamente nada sobre la mesa”.

Define su relación con Carazo como “normal y profesional. Cada uno sabemos cuál es nuestro cometido. Él ha intentado hacer la mejor plantilla posible, consultando al entrenador, y el consejo manejar los recursos del club”.

Califica la labor de Carazo con un “notable alto” aunque matiza que esa nota “ojalá sea un sobresaliente cuando acabe la temporada. El club no se cierra a cualquier posibilidad, incluso a la renovación de Óscar si quiere seguir. Estaría en el mismo puesto que cualquier otro”.

El presidente también afirma que el trabajo del entrenador, José María Salmerón, es “fenomenal” y que su relación con Juanma López, responsable de la empresa Eurosamop, que el pasado 4 de febrero firmó la rescisión del contrato de gestión del club que tenía por diez años, tal y como adelantó Huelva Información, ha sido “sensacional”. “Mi relación con él siempre ha sido muy buena”.

En cuanto a las críticas que ha recibido por no asistir a partidos dice que “desde que llegamos al cargo habrá habido unos 100 partidos. A los de casa he asistido a todos y fuera prácticamente también, quizá a 45 de 50. Alguien pregona que ahora sí estoy yendo, no sé si por ignorancia o por interés, pero lo cierto es que si no he asistido es porque no he podido, por ejemplo cuando me partí el hombro”.

En su repaso a la actualidad del Decano también habló de la cantera, de la que afirma que “es un valor inherente al Decano y la ciudad porque identifica a Huelva con el club. En el consejo estamos muy satisfechos de la marcha deportiva de todos los equipos del club y de la predisposición de todos los entrenadores y miembros del cuerpo técnico comprendiendo la situación actual”.