La plantilla se mantiene al margen de la salida de Eurosamop y se centra en su trabajo

La plantilla del Recreativo está blindada ante los movimientos externos.Con los cinco sentidos puestos en el césped, los jugadores se desentienden de las decisiones en los despachos que no tengan que ver con el balón. La salida de Eurosamop de la gestión del Recre no afecta a los futbolistas. Así lo aseguraron ayer tanto Iván González como Marc Caballé. “Nosotros estamos al margen del tema de Eurosamop. El equipo está muy tranquilo y nadie habla de este tema en el vestuario”, señaló el central malagueño. El defensor defendió además el papel del director deportivo Óscar Carazo, cuya continuidad en el club está en el aire por la marcha de la empresa de Juanma López. González insistió en que “nosotros estamos tranquilos con ese tema y Óscar también. Muchos vinimos gracias a él y sabemos lo que nos aporta en el día a día a jugadores y cuerpo técnico. Estamos contentos con él”.

En este sentido, el centrocampista Marc Caballé también se mostró “al margen” de las decisiones institucionales del club y la salida de Eurosamop. El catalán insistió en que “no soy nadie para decir al club lo que debe o no debe hacer. No es mi faena y a los jugadores no nos repercute. Nosotros seguiremos trabajando en lo nuestro”. Sobre Carazo aseguró que “es un gran profesional, está con nosotros en el día a día y le deseo lo mejor”.