"El partido se les puso como querían"

El entrenador del Recreativo, José María Salmerón, compareció ante los medios al término del encuentro que su equipo perdió ante el San Fernando en Bahía Sur por 1-0 merced al solitario tanto de Bruno Herrero nada más arrancar el encuentro. El preparador recreativista, resignado, señaló en su análisis del encuentro que "nos hemos encontrado nada más salir con un gol, en una volea bastante complicada. El partido se le ha puesto al San Fernando donde quería. Hemos estado compitiendo en balones divididos por culpa del aire y luego hemos intentado tener el balón a través del pase, pero el partido se nos ha ido en la primera jugada".

Sobre la incapacidad del Decano para revertir el marcador, Salmerón explicó que "el día era complicado y encontrarse con el gol ha hecho que al San Fernando se le abran todos los caminos. Ellos son intensos en su campo y han sabido sacar rentabilidad a esa ocasión, porque de diez voleas como esa le entra una. No hemos tenido la mala intención de terminar jugadas, no hemos sido capaces de centrar en buenas condiciones, pero esto es lo que sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí".

El preparador del Decano analizó el cambio de Israel Puerto por Alberto Ródenas, con el que el míster recreativista quiso encontrar el camino al empate y acumular más jugadores en la zona de ataque del combinado recreativista: "Hemos intentado por todos los medios darle la vuelta al partido. Hemos quitado a un defensa y hemos puesto a Iago Díaz por fuera, con Ródenas y Lolo Plá arriba, metiendo a Borja Díaz para que nos diera fuerza por dentro... No hemos tenido la definición necesaria para marcar esos balones sueltos que se han quedado cerca del área".

Para finalizar, Salmerón quiso justificar que "el partido no ha sido de ocasiones. ¿Cuántas ocasiones ha tenido el San Fernando? En el momento que ellos han marcado han empezado a defender con mucha gente. Ellos se encuentran a gusto con la situación que se les ha presentado, son muy intensos cuando juegan en su casa y el partido se ha ido a muchos duelos individuales y muchas disputas. Nosotros lo hemos intentado, pero no hemos podido porque siempre ha habido una defensa muy poblada y se han quedado muchos balones sueltos, pero no hemos sido capaces de acabar las jugadas ni hemos tenido la capacidad para resolver".