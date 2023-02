Un nuevo Recre sin pretemporada

El mercado de invierno ha azotado al banquillo albiazul por lo que el Recre afronta la última recta de la competición con nuevos aires. El Decano ha sufrido en el último mes un total de dieciocho movimientos entre entradas y salidas. Cuatro semanas llenas de incertidumbre en las que el conjunto albiazul solo ha conseguido ocho de 12 puntos posibles.

Abel Gómez ha vivido una etapa complicada, teniéndose que adaptar cada jornada a la circunstancias que marcaba la agenda de ese momento. Entrenar y elegir el mejor once en los duelos ante el UCAM Murcia, Yecla y San Roque de Lepe no ha sido tarea fácil.

Ahora, el plantel recreativista vive una nueva era, coincidiendo con la segunda vuelta del curso, a 12 puntos de su objetivo y con mucha que haceres por delante. Cada domingo tendrá que demostrar que los movimientos efectuados en el mercado de invierno han sido los correctos porque ha quedado demostrado que los que se hicieron en verano, no lo fueron. Eso lo han acreditado todas las salidas que ha sufrido el Nuevo Colombino.

El Recre cerró su última gestión a escasos minutos del final de mercado no sin antes despedir a otros de sus hombres, Jordi Ortega. Un movimiento que la afición recreativista no esperaba pero se terminó efectuando. Todo para inscribir a Alberto Trapero.

El proyecto que formó el club en verano se ha derrumbado. De esos hombres que estaban en el mes de agosto para afrontar toda la campaña con el Recre y luchar por el ascenso solo han quedado: Rubén Gálvez,Fran Ávila, Bernardo, Manu Galán, Rubén Serrano, Juanjo Mateo, Josiel, Mbaye, Peter, Adriá Arjona, Iago Díaz, Dopi y Pablo Caballero.

Doce recreativistas permanecen en el club, los otros once de los que disponía el Decano, se han marchado. De la resistencia, Dopi no contaba hasta el último encuentro. El delantero ha vuelto y lo hará de manera progresiva hasta que se encuentre al máximo nivel y pueda volver a competir a pleno rendimiento. La otra figura, la de Pablo Caballero que no pudo ni comenzar la segunda vuelta. El argentino sufrió una rotura en el cúbito en el primer partido del año por lo que permanece retirado del terreno de juego hasta nuevo aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que el Recre ha estado compitiendo sin un nueve en los tres encuentros que ha disputado después del parón liguero. De momento solo lo hará con Nacho Heras y Dopi, que estará por ver si ya se encuentra al 100% para el encuentro del próximo domingo ante el Betis Deportivo (13:00) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

En la delantera, y como lateral izquierdo solo ha quedado Peter, Perotti abandonó el barco y se marchó cedido al Utrera. En la misma línea solo han sobrevivido Adriá Arjona e Iago Díaz. Arjona se ha quedado solo en la mediapunta tras la salida de Laerte y Juanito. Por la banda derecha, el Decano ha reforzado el trabajo de Iago Díaz con la llegada de Sergio Chinchilla y Salinas puesto que Diawara también marchó en el mercado de invierno. En el centro del campo, el Recre ha conservado a dos de sus hombres, Josiel Núñez y Mbaye, posición a la que ha incorporado a Javier Hyjek y Mario Robles.

El conjunto albizaul ha sufrido cinco cambios en la defensa. Pedro Pata, Adri Crespo y Cancelo han abandonado la zaga recreativista. El Recre ha completado la posición de Pata con Josema Gallego, lateral zurdo. A la línea defensiva ha llegado también Alberto Trapero, última incorporación del mercado invernal al Decano, que "aportará dominio en el juego aéreo".

Con todos estos movimientos ya cerrados, el Recre tendrá que rehacer su esquema para encajar a todos sus hombres en el plan de Abel Gómez. Un proyecto que se tiene que ir cumpliendo partido a partido para ir acercándose al objetivo.

Presentación Mario Robles y Nacho Heras

El Recre presentó en la mañana del martes a dos de sus últimas llegadas Mario Robles y Nacho Heras. El mediocentro y el nueve del Decano llegan al Recre "con ilusión", ambos con un objetivo común, ayudar al Decano a conseguir el ascenso a Primera Federación. Una rueda de prensa acompapñados de Dani Alejo que asistirá a los medios este jueves para hacer balance de todos los movimientos efectuados en el mercado de invierno.