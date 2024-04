Las notas individuales del Recreativo ante el Atlético Baleares

El Recreativo de Huelva no logró superar el entramado defensivo del Atlético Baleares y se llevó un punto que incluso pudo haberse quedado en nada. Los visitantes, pese a no pasar del centro del campo en muchas fases del partido, se encontraron dos veces con la madera. El Decano se atascó y pecó de falta de precisión en los metros finales.

Estas son las notas individuales de los jugadores del Recreativo en el encuentro ante el Atlético Baleares:

RUBÉN GÁLVEZ: Bien. Tuvo muy poco trabajo y el poco que tuvo lo solventó bien, sobre todo una jugada a bocajarro en los instantes finales. Estuvo a punto de encajar un gol desde el centro del campo aunque el mérito es más del golpeo que de una mala colocación de Rubén.

SERGIO DÍEZ: Bien. No paró de correr en todo el partido y trató de sumarse al ataques siempre que pudo. Quizás le faltó algo más de desborde en metros finales, aunque su cometido lo cumplió de sobra y bien.

RAÚL NAVAS: Suficiente. Regresó al once titular casi un mes después. Luces y sombras. Estuvo bien colocado, ganó duelos y desplazó bien la pelota, pero tuvo un error garrafal que estuvo a punto de costarle caro al equipo recién iniciada la segunda mitad.

RUBÉN SERRANO: Bien. En su línea habitual. Ni más ni menos. Parece el defensa más veterano y es uno de los jugadores más jóvenes de la plantilla. Hay central para muchos años si él quiere.

RAHIM: Notable. Uno de los más destacados del equipo. Subió constantemente la banda y prácticamente todos los balones en ataque pasaron por él. El plan de partido era claro: abrir las bandas y poner centros, lo que se encomendó a hacer, aunque a veces sin acierto.

DEL POZO: Suficiente. Robó varios balones y trató de jugar rápidamente, pero hoy se mostró bastante impreciso con el balón en los pies. Se nota mucho cuando tiene el día y cuando no lo tiene porque el equipo lo nota mucho.

JOSIEL: Bien. Llevó la manija del encuentro durante casi todo el partido. Bajó a recibir, sacó el balón desde atrás e incluso se animó con regates que llegaron a buen puerto. Pasó a defensa central los últimos 15 minutos del partido y se perdió parte del control que había tenido el Recre sobre el Atlético Baleares.

DE LA ROSA: Bien. Hoy no fue el De la Rosa de otros días pero no se escondió en ningún momento. Encaró multitud de veces y se fue de su defensor otras cuantas, pero le faltó precisión en los metros finales. Acabó fundido por el esfuerzo.

ANTONIO DOMÍNGUEZ: Insuficiente. Pese a ser uno de los mejores futbolistas albiazules durante la temporada, hoy no tuvo su día. No le salió nada. No logró disparar a portería, perdió algún balón en campo propio y no sacó provecho del balón parado.

LUIS ALCALDE: Insuficiente. Muy parecido su partido al de Antonio Domínguez. Está claro que tiene algo distinto, ya que es capaz de dejar rivales atrás con suma facilidad, pero necesita claridad en los metros finales. Perdió un balón comprometedor que se convirtió en el primer tiro al palo del rival.

CAYE QUINTANA: Suficiente. No se le puede negar el esfuerzo y la presión. Con balón estuvo muy ausente. Tuvo una buena ocasión en los primeros minutos que no se convirtió en el primer gol por muy poco.

MIGUELETE: Bien. Le puso mucho ímpetu ante sus antiguos compañeros. Peleó, se fajó y provocó un córner de un balón que prácticamente se daba por perdido. Voluntarioso.

ÁLVARO BUSTOS: Suficiente. De nuevo nada que destacar aunque es cierto que dispuso de apenas 15 minutos. Algún centro con peligro y poco más.

TRAPERO: Suficiente. Entró para cerrar filas atrás porque se estaban creando muchos espacios y el Atlético Baleares los estaba aprovechando al contragolpe.

IAGO DÍAZ: Suficiente. Entró para jugar en banda derecha y los ataques del Recre se produjeron en su gran mayoría por la izquierda.

PABLO CABALLERO: Suficiente. Una de las pocas noticias positivas que se pueden rescatar hoy. El argentino regresó cuatro meses después. Tal y como estaba el partido era un escenario idóneo para él y no anduvo lejos de aprovecharlo.