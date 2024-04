Abel Gómez, tras el partido: "Nos ha faltado precisión en los metros finales"

El Recreativo de Huelva se ha dejado dos puntos en su camino hacia el playoff de ascenso. Los albiazules no fueron capaces de romper la última línea del Atlético Baleares y tan solo lograron sumar un punto en su estadio. No obstante, los visitantes se encontraron hasta en dos ocasiones con la madera a pesar de no llevar el peso del partido.

Abel Gómez se mostró contrariado en la rueda de prensa posterior al partido. El técnico del Decano comenzó haciendo una valoración del partido en la que afirmó que "Nos hemos encontrado un rival que ha defendido muy bajo, acumulando mucha gente y en este tipo de partido tienes que estar muy preciso para poder circular, para poder encontrar los espacios y nos ha costado. Creo que ha habido fases en la que hemos estado mejor y nos ha faltado en alguna de esas y que el tipo de partidos hubiera cambiado un poco. Ellos se han defendido muy bien. Al final te ves desgastando mucho a nivel físico pero sobre todo a nivel mental. Ves que vas atacando por dentro, por fuera, con centros... y nos ha faltado esa precisión. Lo hemos intentado de todas las maneras asumiendo riesgos y sabiendo que ellos en algunas contras te podían hacer daño como han tenido. Creo que era un partido en el que nos ha faltado determinación en los últimos metros".

Al equipo no se le pueden reprochar los esfuerzos a pesar del empate. Movió constantemente de un lado a otro intentando encontrar los espacios pero no hubo manera. "Luis, Antonio, Dela... han sido situaciones de uno contra uno, de intentar desbordar, intentar sacar centros, llegar a zona de finalización y al final nos ha faltado eso", se lamentaba el míster, aunque reconocía que el plan de partido del conjunto visitante "es lícito. Sabíamos que eran un equipo muy necesitado y creo que lo que han hecho a su manera lo han hecho bien".

Una de las noticias positivas que ha dejado el partido es la vuelta de Pablo Caballero cuatro meses después. El delantero argentino ingresó al césped después de pasar por el quirófano y está completamente recuperado para ayudar al equipo en el tramo final. El plan de partido, con el Atlético Baleares encerrado atrás, sugería la entrada del ariete: "Lo metimos antes de la expulsión de ellos entendiendo que teníamos que llegar por fuera y meter centros. Nos ha faltado ese poquito para hacer más daño y en ese tipo de partido Pablo se maneja bien", esgrimía Abel.

A pesar del empate, el sevillano confirmó que el vestuario " está bien, consciente. Seguramente a partir de mañana lo veamos de otra manera sabiendo que la semana que viene tenemos un partido muy importante. Hoy jodido por no conseguir la victoria y a partir de mañana a pensar en el Castilla", manifestó.

El Recre no podrá sumar los seis puntos en los dos partidos consecutivos en casa, una máxima que parece cumplirse y que le tocará vivir al Ceuta a partir de la próxima semana: "A ver si se cumple. Es una estadística que muchas veces es real. La he pasado también como jugador y es difícil", reconoció.

Por último, sobre si el Decano se acordará de estos dos puntos que se han escapado, afirmó que "Lo veremos más adelante. Siempre los puntos que te dejes en casa lo vas a echar de menos. El del Atlético de Madrid te pones por delante y se te escapa, hoy tampoco… te obliga a puntuar más en los siguientes y mentalizados", finalizó.