Claudio Barragán: "Tenemos que ser contundentes en las dos áreas contra el Marbella"

Barragán tuvo palabras para el hombre de moda en el recreativismo. Seth ha convencido a la parroquia albiazul a base de sacrificio y también de goles. Sobre el trabajo del canario dijo que "con Seth había dudas porque se vive mucho del pasado, de los goles de la temporada anterior o de si te has operado de aquello u otro. Con trabajo cambias la opinión. Con Seth hablamos para que además del trabajo que hacía había que conseguir goles. Si no es perseverante todo se diluye. El que se relaja puede ser perjudicial". También destacó el esfuerzo del canterano David Alfonso en el lateral izquierdo, donde "trabaja como uno más y con una intensidad que a cualquier entrenador le gustaría. Va a más, pero como decimos con todos: no vale la relajación ni un día".

A nivel mental, "mi equipo emocionalmente está bien, sabiendo de la dificultad que nos espera . De relajación nada. No me gustan los halagos porque generan tendencia a equivocarse", sostiene. Claudio defiende que la solidez necesaria "se gana desde arriba, con la presión y la efectividad que estamos teniendo. Sin generar mucho, tenemos acierto. En defensa tenemos que seguir mejorando".

Recuerdo emocionado de su enfrentamiento con Maradona

Claudio, en su comparecencia ante los medios, recordó su enfrentamiento cuando militaba en el Deportivo de la Coruña con el recientemente fallecido Diego Armando Maradona. "Se me ponen de punta los pocos pelos que tengo de recordar cuando me enfrenté a Maradona. Antes del saque inicial me dijo ‘Claudio, ¿qué tal?’ y quedé blanco de pensar cómo Maradona podía saber mi nombre. Me llamó mucho la atención. Tenía excompañeros en el Sevilla que me contaron maravillas de él como persona". La marcha del astro argentino significa "la desaparición del fútbol de barrio, de la calle".