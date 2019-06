Los intocables de Salmerón

José María Salmerón tiene ocho ‘intocables’ a estas alturas de temporada en la que ha llegado el momento de la verdad para el Recreativo. El técnico comentó en la previa del encuentro de ida ante el Mirandés que él tiene prácticamente decididas las alineaciones desde los lunes, aunque casi nunca suele repetir y siempre se guarda algún ‘as’ en la manga con el que sorprender.

En los tres y decisivos últimos encuentros (dos contra el Fuenlabrada y el de Miranda de Ebro) el Decano ha contado con ocho titulares indiscutibles: Marc Martínez, Jesús Valentín, Israel Puerto, Diego Jiménez (que no jugó los dos últimos partidos de liga, pero ahora se ha ganado el sitio), Llorente, Tropi, Iago Díaz y Caye.En tierras madrileñas completaron el once Iván González, Pablo Andrade y Quiles. No le gustó el rendimiento del equipo en el tramo final y el técnico onubense, para la vuelta, apostó por tres novedades, dando entrada a Pina, Borja Díaz y Ródenas (en el caso de Iván González arrastraba molestias y el técnico prescindió de él ya que quería a todos los jugadores al cien por cien). El Recre rindió a un gran nivel, y pese a que sólo pudo empatar (1-1), dejó una buena imagen, al igual que hizo el domingo ante el Mirandés.

Ante el Mirandés, Salmerón prácticamente calcó el equipo que jugó en Huelva ante el Fuenlabrada y sólo realizó un cambió, dejando en el banquillo a Ródenas y dando entrada, sorprendentemente, a Marc Caballé.

Para el encuentro de vuelta de este domingo (19:00, estadio Nuevo Colombino) Salmerón tiene muy complicado contar con Israel Puerto, mientras más opciones tiene Diego Jiménez, dos jugadores que se tuvieron que retirar lesionados de Anduva. El estado físico de Diego Jiménez y el de Iván González (que entró en la segunda parte) condicionará mucho el sistema de juego y el once de salida, en el que parecen fijos Marc Martínez, Jesús Valentín, Tropi, Llorente, Iago Díaz y Caye. Si el técnico albiazul apuesta por la continuidad, lo lógico es que Iván González entre por Israel Puerto, y la única variante podría llegar en ataque, en un puesto que parece que no tiene dueño, ya que en tres partidos Salmerón ha apostado de inicio primero por Quiles, luego por Ródenas, y en el último choque por Caballé.

Como primeras opciones para revitalizar el ataque estarían Víctor Barroso, que realizó un notable encuentro en los minutos que tuvo ante el Fuenlabrada, y Carlos Fernández (“un jugador diferente, que aporta unas cualidades que no teníamos en la plantilla”, según afirmó José Mª. Salmerón).

Habrá que esperar a la jornada de hoy miércoles, cuando el equipo regresa a los entrenamientos, para ver en qué condiciones físicas están Israel Puerto, Diego Jiménez e Iván González. La recuperación de Diego Jiménez le permitiría más variantes tácticas, ya que puede jugar en el centro de la defensa (lo que daría entrada a Andrade) o en el lateral. En la vuelta ante el Fuenlabrada, Salmerón ya avisó que quería a jugadores que estuviesen al cien por cien. Esta semana, en un partido tan trascendental, parece que el técnico tendrá que esperar a última hora para elegir el once que debe conseguir la remontada tras el 1-0 en Burgos.