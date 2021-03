La hora de dar la cara en el Recre

Las proclamas en ruedas de prensa y redes sociales no marcan goles ni dan puntos. Nada de eso vale ya. El Decano se encuentra al borde del mayor abismo deportivo de su historia. No ganar al Tamaraceite el domingo implica su descenso directo a la cuarta categoría del fútbol nacional sin descartar un descalabro mayor en el play-off por la permanencia en la misma. No es ninguna broma para un club con más de 130 años de historia. Hay que pasar a los hechos y dar la cara sobre el césped. Es el mensaje claro que retumba en el Nuevo Colombino. No hay más. Es lo que espera el recreativismo de los suyos.

El enfado de la afición recreativista es clamoroso y justificado. Una plantilla diseñada para pelear por terminar entre los tres primeros clasificados y al menos garantizar una plaza en la nueva Segunda B Pro se encuentra con pie y medio una Tercera encubierta. Tiene que ganar y esperar que el Cádiz B no lo haga para seguir vivo. Una situación límite. La pancarta con la que los seguidores señalaron a los futbolistas tenía un mensaje que no admitía interpretaciones. De ellos depende salvar la honra. Es en ese escenario en el que las miradas se vuelven sobre la plantilla. El naufragio es general y particular. El fracaso es un hecho. Más allá del resultado final, llegar a este punto ante esa tesitura ya califica. Han fallado los técnicos y los profesionales. El verde no engaña.

Es difícil salvar a algún futbolistas de la debacle. Ni siquiera aquellos con más pundonor como Cera, el único que lo ha jugado todo, evita el suspenso general. Pero las miradas están puestas en pesos pesados del equipo que no han respondido a las expectativas. Canteranos aparte, los cinco futbolistas con menos minutos de la plantilla son José Carlos (394), Morcillo (321), Traoré (325), Luis Madrigal (337) y Alberto Martín (25). Su presencia con Calle ha sido testimonial. Todos ellos ocupan ficha sénior y tres son renovaciones. Tampoco apuestas como la de Alexander ha respondido salvo contados destellos por su irregularidad aunque contó con más minutos que sus otros compañeros. Demasiadas decepciones que definen la situación actual. Quiles en el último tramo del campeonato es la única buena noticia así como la confirmación de Fran como un valor al que se le pudo dar más sitio.

“Pondría a cualquiera de mis 24 compañeros el domingo” señaló en rueda de prensa Chuli el pasado miércoles. El delantero apeló al compromiso de la plantilla para revertir una situación límite. El ánimo del aficionado no admite paños calientes. El recreativista espera que sus jugadores den la cara y pasen de las palabras a los hechos. El mensaje de la pancarta del lunes fue muy claro. Menos me gusta y más puntos. Al menos por la heroíca. Ahora o nunca.