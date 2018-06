"No firmar era desaparecer"

El presidente del Recreativo, Manolo Zambrano, intervino para defender su actuación hace un año con la firma del contrato con Eurosamop que permitió al Recre seguir vivo. Zambrano recalcó que "había otra salida a la firma del contrato, que era no firmar y que el Recre hubiese desaparecido. Un recreativista, de Huelva, que ha sido entrenador, jugador, que su familia es recreativista... Se ve a las seis de la tarde de un 29 de junio y tiene delante la oportunidad de mantener el decanato y el recreativismo. O firmo o desaparición". En respuesta a las críticas al contenido del contrato de Mariano Gutiérrez Reyes el pasado sábado replicó que "igual alguien de Sevilla no hubiese firmado y otros que no saben ni donde está la ciudad deportiva lo entiendo, pero lo firma cualquier recreativista y onubense para salvar a nuestro Decano". Sobre su continuidad en el consejo aseguró que "como recreativista y onubense seguro, pero con la manipulación de alguno que se dice recreativista en absoluto".

Además, el consejero Carlos Hita anunció que "queda la memoria y una serie de ajustes contables en la temporada 14-15 para reformular esas cuentas", así que "la Junta General puede celebrarse durante el mes de julio porque el resto será de carrerilla para poner orden en las cuentas del Recre de forma definitiva".