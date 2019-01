A la espera del ok para desbloquear los fichajes

El Recreativo cerrará antes del final del mercado invernal al menos una incorporación más. El técnico José María Salmerón señaló en rueda de prensa que hay alternativas avanzadas y localizadas “esperando el ok para poder hacerlas”. El preparador reconoció que “hay cositas que se nos han podido ir porque en el mercado salen cosas”. El club trata de “reforzarnos en las posiciones que tenemos debilidad”, como la defensa donde hay una evidente falta de efectivos. Salmerón asume las dificultades de la entidad porque “dependemos obviamente de la economía que tenemos y las posibilidades que haya”. Sabe que los técnicos tendrán que hilar muy fino porque “aquí no vamos a regalar dinero porque no estamos para regalar nada”. El Recre compite en inferioridad con muchos de sus oponentes por los puestos altos porque “hay clubes importantes reforzándose de forma bestial con jugadores de Segunda A y a todos nos gustaría hacer algunas cosas, pero debemos ser conscientes de lo que tenemos para pelear y conseguir el objetivo”.

Tras los movimientos en otros grupos como los fichajes de Barral por el Rácing o Jona por el Hércules reflexionó con el valor del mercado. Salmerón recordó que “esos equipos tienen más posibilidades. El año pasado suben Elche, Extremadura y Mallorca y el Cartagena lo pierde en el minuto 93 y eran los cuatro más potentes. Oigo muchas cosas pero es obvio que quien más dinero tiene va a tener más opciones. Podemos divagar lo que queramos. En los cuatro que subieron están los tres presupuestos que más se gastaron al principio, en la mitad y al final”. En el Recre “tenemos que soñar con meternos en liguilla primero y luego luchar, pero es real que los equipos que tienen más dinero son los más fuertes”.