La emotiva carta de despedida de Antonio Zarria al Recre

Antonio Zarria ya no pertenece al Recreativo de Huelva. El hasta entonces utillero del Decano fue despedido esta semana. Por ello ha querido despedirse del club, del equipo y de su afición a través de sus redes sociales con una emotiva carta.

"Estos últimos han sido días muy duros para mí. Días en los que, en contra de mi voluntad, me han obligado a terminar mi relación laboral con el Club de mi vida. Se extingue la relación laboral, porque la sentimental, la de pertenecer a algo que es mucho más que un equipo o un club de fútbol, no me la podrán arrebatar nunca, y menos aquellos para los que este escudo centenario y pionero no es más que un instrumento al servicio de sus intereses particulares. Ese sentimiento que me inculcaron desde niño y que me llevó a estar siempre cerca de mi equipo, como recogepelotas, primero, y aprendiendo durante muchos años al lado de grandes como Cheche y Perico, para acabar dedicando mi vida a un trabajo que ha sido mi gran pasión" comenzó Zarria.

Los mensajes se han sucedido en Twitter tras la publicación del exutillero del Recreativo de Huelva. "Han sido años muy intensos en los que, como en la vida, me ha tocado saborear lo peor y lo mejor de este deporte. Siempre intenté aprender de todos los momentos, de los malos y de los buenos, pero prefiero quedarme con estos últimos porque, hasta en las malas, siempre hemos sido como una gran familia que se ha unido para superar las dificultades y hemos sacado lo positivo".

En su carta agradece a la plantilla actual y a "todas las anteriores en las que tuve el placer de poner mi granito de arena". "A todos los cuerpos técnicos anteriores y a algunos miembros del actual, los que ya lo integraban la pasada temporada, que me trataron como a uno más y me permitieron continuar con mi sueño; a los consejos de administración y presidentes anteriores, especialmente a José Antonio Sotomayor (sin olvidarme de Domi Ponce, por su cariño) y Manolo Zambrano, que me valoraron y trataron como un profesional; a los anteriores directores deportivos; al equipo de limpieza; servicios médicos y, sobre todo agradecer a la enorme afición y al apoyo recibido de tantísimas personas, muchas de ellas a las que ni siquiera conozco, jugadores y entrenadores en estos complicados momentos".

Zarria hace hincapié: "Quiero mencionar al actual consejero Antonio Manuel Carrasco por estos seis meses en los que pudimos coincidir, siempre intentando ayudarme cuando lo necesité y estuvo en sus manos, sin cobrar ni un duro y quedándose siempre al margen de las decisiones tomadas por los que verdaderamente manejan el club".

Trabajador y también recreativista que se despide de "varios compañeros que me los llevo como AMIGOS para toda la vida". "Las personas pasamos, todas, pero la institución y el sentimiento son eternos. Grancias Recre, gracias recreativistas", finaliza.