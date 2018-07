Las dudas del Trust

El Recre Trust volvió a manifestarse ayer a través de las redes sociales, mostrando su preocupación por la situación que atraviesa el club. "Ahora esperamos explicaciones sobre cómo está siendo gestionado el Recreativo ¿Está jugando el consejo el papel que legalmente tiene asignado? ¿Qué papel juega Krypteia?", se pregunta el Trust.

El colectivo reclama "seriedad" en la gestión del Decano porque "no nos gusta lo que no vemos", esperando unas explicaciones que por ahora no llegan.

Por último, lanza una advertencia: "¿Está pagada al 100% la cuota del convenio de acreedores? Os recordamos (a quien corresponda) que no hacerlo nos mata. En el Trust conocemos eso bastante bien, y sobre este tema no nos habéis contado nada".