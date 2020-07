Sin dilemas en la portería del Recreativo

El Recreativo no volverá a ocupar dos fichas para mayores de 23 años en la portería. La secretaría técnica albiazul prefiere liberar esa licencia para contar con un jugador de campo más que en el pasado ejercicio. El compromiso y la valía de Álex Lázaro, que tenía contrato al inicio de la pasada campaña, hicieron que el Recreativo respetara el contrato del gaditano, pero era de esperar que el ex del Cádiz o Mérida tuviera pocas posibilidades de jugar si Nauzet estaba en buena forma. Al final el de Sanlúcar solo disputó un encuentro en Liga (en casa ante el Badajoz), por lo que el planteamiento en el Decano en el próximo ejercicio será mantener al ya renovado Nauzet y contar con un sub 23 que acepte el rol de portero suplente, pero que trabaje con la intención de mejorar y labrarse un futuro en el Recreativo y en la categoría.

Además, las limitaciones económicas en el presupuesto impedirán al Recreativo buscar un sub 23 con mucha experiencia en la categoría, por lo que ya han sido varios los nombres que se han vinculado al puesto de segundo portero para la plantilla recreativista. Como es lógico el primer nombre en sonar ha sido el del meta del filial Adri Hernández, que ha sido fijo para Antonio Calle en el Atlético Onubense, pero parece que el planteamiento con el canterano sería el mismo de cara a la próxima campaña, es decir, el arquero seguiría entrenando con el primer equipo, siendo el tercer portero del primer plantel, y defendería la meta del Atlético Onubense siempre que no hubiese contratiempos. No obstante, Adri cuenta con alguna oferta de Tercera División del grupo extremeño, por lo que su continuidad en Huelva no está garantizada.

Otro nombre vinculado al Recreativo ha sido el meta del Betis Deportivo Dani Rebollo. El lepero ya formó parte de la cantera recreativista hace algunas temporadas, luego pasó por la Punta del Caimán y llegó al Betis en edad juvenil. En el cuadro bético ha ido creciendo hasta llegar a entrenar y a formar parte de las convocatorias del primer equipo, pero en este último ejercicio se ha repartido titularidades con su compañero Carlos Marín. El filial verdiblanco tiene que disputar próximamente los play off de ascenso a Segunda División B, por lo que habría que esperar para conocer el futuro de Dani Rebollo, como mínimo, hasta agosto.

Como ya adelantó este diario otro portero que tiene en cuenta el Recreativo es Vichi. El meta de Aracena salió el pasado verano con rumbo a Villanovense, donde ha disputado solo tres partidos. El Villanovense también tendrá que jugar el play off de ascenso, por lo que habrá que esperar para conocer su futuro. A pesar de ello, el Recreativo vería con buenos ojos su regreso para competir con Nauzet, por sus cualdades deportivas y humanas.

Así, el Recreativo se sumará en esta temporada a la tendencia más normal dentro de la categoría, la de tener un portero mayor de 23 años y otro sub 23. De hecho, hay muy pocos conjuntos que tengan dos licencias de mayores de 23 años ocupadas en la portería.

En el Grupo I cuentan con dos porteros mayores de 23 años el Atlético Baleares, que va a jugar el play off de ascenso y que ha sido campeon; la Peña Deportiva, que también jugará play off; el Rayo Majadahonda, el Langreo y el Marino de Luanco. En el Grupo II optaron por esta opción el Burgos, el Guijuelo, el Haro, el Unionistas de Salamanca y el Arenas de Getxo. En el Grupo III formaron en plantilla dos porteros mayores de 23 años en el Andorra, La Nucía, el Ebro, el Ejea, el Prat y el Badalona, mientras que en el Grupo IV, además del Recreativo, han tenido dos metas mayores de 23 años el UCAM Murcia y Villarrobledo. En total 19 equipos de los 80 que conforman actualmente la categoría, lo que no llega ni a una cuarta parte. De ahí que el Decano ya haya decidido que su portería la defenderán la próxima temporada Nauzet y un portero sub 23.