El Recre busca un triunfo que lo asiente arriba

Los domingos en el Recre se han convertido en oasis deportivos en los que el recreativista aparca la zozobra de la semana para centrar su vista durante 90 minutos en el verde (cuando lo hay) y evadirse de los problemas que lo acompañan de lunes a sábado. No fue diferente la semana que culmina a las 16:30 en Marbella. Hoy todo queda a un lado para dar el protagonismo único al balón.El Decano vivió la resaca de la rueda de prensa de su plantilla denunciando impagos, siguió con la respuesta del consejo de administración, se encontró con la junta directiva de la Federación de Peñas, la reunión del alcalde con los capitanes y la asamblea del Trust. Todo ello en el tramo que va de la victoria frente al Atlético Malagueño y el partido de esta tarde.

El domingo se convierte en un oasis deportivo con el que aparcar los problemas de la semana

Los jugadores se han esforzado junto al técnico en lanzar un mensaje de cordura para centrar la atención sobre el terreno de juego. Los problemas no se olvidan, pero se aparcan. Es lo que vienen a decir los hombres de Salmerón ante el choque de hoy. En la cabeza del técnico sólo hay sitio para las dificultades deportivas que entraña el envite, que no son pocas. El choque contra el Atlético Malagueño de la pasada jornada fue una dolorosa victoria. El dulce del triunfo apenas se saboreó por todo lo que sobrevino después así como por las sensaciones que mostró el Decano. Queda claro que este Recre no va a cambiar su fórmula, esa que le tiene a un punto de los puestos de promoción de ascenso, lo que no quita que su último choque fuese de nula brillantez y no poco aburrimiento. Salmerón sabe que con la solidez no puede ser suficiente siempre. Hay exponer algo más, proponer un poco más de juego y generar más de lo que suele hacer este Recre que cuando se ve con un partido cuesta arriba como en San Fernando sufre muchísimo por lo encorsetado de su estilo.Poco dado a los cambios, alguna habrá en el once para la visita al Municipal de la Costa del Sol. En la defensa cabe la posibilidad de que vuelva Iván González. Por el rendimiento mostrado en los últimos encuentros saldría Pina del lateral diestro, donde volvería a colocarse Diego Jiménez. En el centro del campo estarán Tropi y el resto. El centrocampista es fijo. Si Fernando Llorente repite como pareja habitual surge ahí el dilema de cada semana. Si el técnico vuelve a la fórmula de El Ejido tendrá que sacrificar un atacante para meter a un hombre más por dentro. Lolo Plá no estuvo acertado en la oportunidad que tuvo contra el Atlético Malagueño. Tiene dos alternativas. La defensiva contempla la entrada de Traoré de nuevo. La más ofensiva permitiría a Quiles jugar ahí e incluso a Carlos Martínez tener una ocasión con una semana más de trabajo a sus espaldas. Las bandas parecen claras con Víctor Barroso, goleador hace siete días, por un costado e Iago Díaz por el otro. El nueve será Caye Quintana.

Carlos Martínez con una semana más de trabajo ya es una alternativa para el once inicial

Al Recre le espera un Marbella que tiene poco que ver con el de la temporada pasada. Del equipo vistoso y alegre de Fernando Estévez al que hoy espera al Decano hay un descenso en el rendimiento y la clasificación significativo. Es la primera desde que los dos equipos se encuentran en la Segunda B que le toca al onubense visitar el Municipal por encima en la clasificación. Quizá de ahí las desafortunadas palabras de su técnico sobre el coste de la plantilla albiazul. Los costasoleños ocupan puesto de promoción de permanencia, no ganan desde la jornada seis del campeonato, aunque sus tres victorias se produjeron como local. Tiene en su fragilidad defensiva su punto débil. Los marbellíes han encajado 16 tantos, más del doble de los que ha recibido Marc Martínez en el Decano.