Álex Lázaro afirma que seguirá luchando por conseguir minutos

La ilusión de quien debuta en casa. Álex Lázaro se estrenó en la portería del Recreativo de Huelva frente al Osasuna durante la celebración del Trofeo Colombino, en el que a pesar de no vencer, el equipo dejó buenas sensaciones sobre el terreno de juego.

Con ganas de volver a jugar, el guardameta del Decano destacó que "esta ha sido mi primera vez en el Nuevo Colombino" y aseguró que "sé que la afición me quiere, me ha apoyado siempre y me han servido de ayuda".

La celebración del Trofeo Colombino ha sido para Álex Lázaro una buena noticia, ya que afirmó que "estoy muy contento porque ha sido una pena que el Trofeo no se pudiese jugar el año pasado por una serie de problemas pero hemos vuelto y la gente ha disfrutado".

A modo de balance, el portero señaló que "hemos hecho un gran partido ante un buen rival y la verdad es que nos sentimos satisfechos con el resultado de hoy aunque nos hubiese encantado levantar la Carabela" y afirmó sobre su situación que "al final uno lo que quiere es minutos, llevo un año atrás pero he sido constante a la hora de trabajar ya que sin ello este momento quizás no hubiese llegado".

Asimismo, dejó claro que "soy un chico muy trabajador, creo que todo el mundo lo sabe y no voy a parar de luchar hasta conseguir minutos en este estadio". Por último, consideró que "este es un Trofeo muy bonito e importante pero al final estamos centrados en el partido del sábado, que va a ser difícil con un rival muy humilde y que ha hecho méritos para estar en esta categoría".