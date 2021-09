La afición del Recre es de otra categoría

Que la afición del Recreativo es su mayor patrimonio no es nada nuevo. Nadie va a llegar a Huelva a demostrar que el pilar sobre el que se sustenta una entidad con más de 130 años de historia es su gente, la que nunca le va a fallar. Ni siquiera en sus horas más oscuras, en las que tendrá que afrontar por primera vez la lucha en la quinta categoría del fútbol español. Lo que para muchos clubes sería la puntilla o un motivo para el desánimo, en Huelva se convierte en acicate para apretar filas y si hay que pelear, que sea todos a una. Y es que por todos es sabido que rendirse no es costumbre onubense.

El Recre afrontará la peor temporada deportiva de su centenaria histórica con un respaldo histórico en las gradas. Nunca un equipo de la quinta división del fútbol español tuvo tantos abonados como los que poblarán el Nuevo Colombino. Más de 7.230 a día de hoy y una tendencia que apunta a que para el estreno liguero el 19 de septiembre contra el Ceuta B serán al menos 8.800 los recreativistas que estarán con los suyos. De este modo el aforo permitido a día de hoy estará prácticamente cubierto.

Los más de 7.000 socios actuales colocan al Recre de lejos como el mejor de su categoría, muy por encima de la media de las dos divisiones superiores previas a la LFP y con más abonados que la mitad de los equipos de Segunda División. La afición decana no es siquiera comparable con las de los clubes pertenecientes a su misma categoría. Es más, se lleva por goleada el pódio en comparativa con las de los más destacables de la segunda RFEF. Tan solo es superada por el Córdoba con 7.500 socios, cifra que, sin ningún esfuerzo es capaz de superar el albiazul en cuestión de pocos días. Equipos como el Murcia, con unos 7.000 abonados, el Hércules, con 3.500, el Numancia, con 2.000 o incluso el Mérida, equipo con el que se enfrentó el pasado fin de semana y con 1.500 socios, no han conseguido superar la cifra que acompaña en estos momentos al club más antiguo del país.

Como no podía ser de otra forma, los recreativistas son victoriosos en lo que concierne a la tercera categoría del fútbol español. El Deportivo La Coruña lidera la categoría con más de 11.000 abonados. A partir de ahí, conjuntos como el Badajoz, que cuenta con la cifra de 7.000 abonados actualmente, el Racing de Santander o el Nàstic de Tarragona, con 5.000 y 3.000 socios respectivamente, se han quedado atrás de la que siempre ha sido una de las mejores aficiones del esquema futbolístico español.

La fiebre recreativista va incluso más allá. Se podría tratar de una utopía, pero es ya una completa realidad. El Decano excede en número de incondicionales a más de diez grupos que militarán en la segunda división durante la próxima temporada. Los aficionados de Ibiza (1.800), del Alcorcón (2.500) o del Mirandés (3.500) no suponen ninguna amenaza para la infinidad de personas que acompañan al Recre. También le saca ventaja a clubes como el Huesca con 6.200 fieles o como el Burgos con 6.700. Clubes como el Leganés o el Fuenlabrada tampoco pueden competir con los onubenses.

La afición decana no abandona, configura el seguro de vida del club onubense. En apenas diez días desde que se lanzó la campaña alcanzó la cifra de 4.000 abonados entre renovaciones y nuevas altas, no se recordaba un inicio tan masivo desde la última campaña en Primera División. La pasada temporada el equipo concluyó rozando los 8.000 socios, se puede decir que no es cuestión de semanas, sino de días, alcanzar esa cifra. Y es que así es el Recreativo de Huelva, el club más antiguo del país y con una cantidad desmesurada de incondicionales que no lo abandonan ni en sus peores situaciones. La afición albiazul ha vuelto a demostrar, una vez más, que su amor al Decano está por encima de dinámicas y de categorías y se une a la lucha del Recreativo para volver donde merece.