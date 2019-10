Zamora: "El fichaje de Chuli lo ha hecho la afición del Recreativo"

“El fichaje de Chuli lo ha hecho la afición del Recre”. Son palabras de Juan Antonio Zamora, secretario técnico del club onubense, quien ayer protagonizó la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró en el céntrico restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense junto a María Eugenia Lorenzo, nueva presidenta del Recreativo IES La Orden de bádminton.

Ambos compartieron mesa, exquisitas viandas y animada conversación con miembros de la redacción de este diario. Zamora y Lorenzo se desearon suerte en las respectivas temporadas de sus clubes y mostraron la buena sintonía que existe entre ambas entidades deportivas.

Zamora afirmó que “por coste esta plantilla es similar a la del año pasado. En un principio el presupuesto que se barajaba era algo menor, pero la buena marcha de la campaña de abonados ha permitido hacer un esfuerzo al final y que viniera Chuli”.

El Recre ha pulverizado este año su récord de socios en Segunda División B, con más de 10.700 abonados. “El mejor fichaje de este año, sin duda, ha sido el de la afición”, destacó Zamora, quien no dudó en apuntar que “el fichaje de Chuli lo ha hecho la afición”.

El consejo de administración del Decano designó en verano al exfutbolista murciano como nuevo secretario técnico albiazul. “Los primeros días fueron muy agobiantes, sin horarios. A veces recibía la primera llamada a las 07:30 de la mañana y la última a las 01:30 de la noche. En principio el consejo apostó por otra persona, pero como por motivos personales no podía se decidió por mí. Siempre estaré muy agradecido por mi nombramiento. Mucha gente me dijo que no lo aceptara porque las expectativas son muy altas tras la espectacular temporada que hizo el equipo pero como mi devoción es el fútbol no me lo pensé”.

A su juicio, el Recre ha logrado confeccionar “una gran plantilla. Somos un equipo muy competitivo y los futbolistas que hemos firmado son súper competitivos y creo que forman un gran grupo humano. El vestuario es como una familia”.

Zamora considera que el nuevo proyecto liderado por Alberto Monteagudo es "muy ilusionante"

A la pregunta de cuál es el objetivo para esta campaña responde que “es estar entre los mejores. Luego la competición pone a cada uno en su sitio. Sabemos que la Segunda B es una categoría muy complicada. El club ha confiado en Alberto Monteagudo, un entrenador que creo que puede darnos muchas alegrías y creo que el proyecto es muy ilusionante. Esperemos que podamos estar luchando entre los mejores”.

Zamora afirmó que al técnico, Alberto Monteagudo, “no se le ha ofrecido ni un euro más de lo que se le ofreció a Salmerón” y confesó que el pasado verano “nos ha hecho mucho daño gente que ya no está aquí. Solamente se hablaban cosas negativas del club”.

Considera que el actual entrenador recreativista “va a tener más de un dolor de cabeza cuando todos los futbolistas estén bien. En el inicio de la temporada no hemos tenido fortuna con las lesiones, pero ahora va a tener que pensar mucho tanto a quién incluye en las alineaciones como en las convocatorias. Si Alberto gestiona bien el plantel (y creo que es un motivador nato) y logra tener a todos los futbolistas enchufados al 100% mental y físicamente vamos a dar mucha guerra”.

El secretario técnico del Recre da mucho valor al buen papel que están teniendo los jóvenes en el inicio de la competición. “Me he llevado tiempo trabajando con la cantera y de algo sirve; a los sub 23 los teníamos vistos”. Y en referencia al juvenil Fran, a quien recientemente se le ha hecho un contrato profesional, señala que el joven centrocampista de Villalba del Alcor “ha sorprendido a Alberto y a sus compañeros. Si sigue trabajando duro, con su proyección, tendremos una joya nueva en el club”.