Zamora: “Es la decisión más lógica en esta situación”

El secretario técnico del Recreativo de Huelva, Juan Antonio Zamora, se mostró satisfecho con la medida adoptada por la Real Federación Española de Fútbol en el día de ayer. El murciano valoró la decisión de la Federación de dar por terminada la actual temporada, en lo que supone el punto y final para el Decano en la temporada 19/20: “La Real Federación Española se ha mantenido en la publicación que había hecho anteriormente. Creo que no deja de ser injusto porque hay equipos que han estado en play off varias jornadas y han salido y han salido en esta última o en estas dos últimas y no van a poner disfrutar de ese premio. Otros equipos, como el Marbella, venía siendo líder y en las dos últimas jornadas tuvo que jugar fuera de casa y empató podría haber sido el líder, pero creo que es una decisión sensata en la que se prioriza la salud de todo el mundo y todavía está por ver cómo se va a desempeñar la Primera y la Segunda División y, a partir de ahí, se desarrollará la Segunda B con el play off. Dentro de toda la ilógica que tiene esta situación, es lo más lógico”.

El excentral también dio su opinión acerca de la creación de la Segunda B Pro de cara a la campaña 21/22, lo que supondrá la creación de una categoría por debajo de Segunda en la que competirán 40 clubes en dos grupos: “No me parece el momento más adecuado puesto que no todos los clubes, aunque vayamos a tener las mismas condiciones, vamos a disponer de una economía deseada para hacer todo lo que teníamos en mente, pero no es ninguna excusa. Me parece una decisión bastante buena porque creo que se puede profesionalizar mucho más una categoría en la que había muchos desniveles, con equipos menos profesionales y equipos más profesionales y esto lo que va a hacer es ordenarlas un poco más. La Tercera División va a perder mucho protagonismo y va a ser menos seguida, pero en toda reestructuración a algunos les toca sufrir lo que la competición requiere y, en este caso, creo que es la Tercera División la que va a quedar más alejada. Ese grupo de Segunda B más cercano a la Segunda A va a ser muy emocionante, con clubes históricos, con instalaciones y medios muy cercanos al fútbol profesional y creo que va a ser atractiva y me parece una buena reforma”.

Por último, Zamora también señaló que ha continuado con su trabajo durante todo este periodo de confinamiento y de parón competitivo para planificar el futuro: “Yo he seguido haciendo mi trabajo. He seguido viendo partidos, he seguido en contacto con los jugadores, hemos mirado cosas en muchas categorías... Pero sí que es verdad que, hasta que no tengamos la certeza de cómo vamos a ir caminando en nuestro club, todavía no podemos tomar las decisiones finales, pero dejar de trabajar no lo hemos hecho en ningún momento. Yo estoy en contacto diario con Manolo Zambrano y con Carlos Hita y vamos adelantando gestiones”.