Un gris Recreativo de Huelva encaja su primera derrota de la pretemporada (1-0)

El Recreativo de Huelva, que hasta ahora contaba por victorias sus partidos de pretemporada (Moncarapachense, Cartaya y Linares), sufrió su primera derrota tras caer en su visita al Xerez CD por 1-0. El Decano no tuvo capacidad de reacción tras el gol local en el 23 y no se pareció en nada al de los tres amistosos anteriores.

Debutaron Jordi Ortega (titular) y Josiel Núñez, que acusaron la lógica falta de ritmo y de adaptación; estuvieron gris, como el resto del equipo. Diawará fue expulsado en el 64 (a los 4 minutos de saltar al campo) y las mejores ocasiones fueron para un Juan Delgado que no tuvo pólvora. Abel Gómez apostó de salida por Rubén Serrano como central y Peter en el lateral izquierdo, pero el experimento no funcionó.

Mala primera mitad de los onubenses, perdiendo el control del partido ante un rival de inferior categoría; impreciso e inseguro en defensa, al Recre le costó enlazar jugadas en ataque y el 1-0 al final de los primeros 45 minutos era justo.

Tras tímidas ocasiones para Juan Delgado y Perotti, la primera clara fue local por medio de Lobo (m. 7), pero su disparo salió fuera por poco. El cuadro xerecista domina en el primer cuarto de hora, pero sin generar mucho peligro ante Rubén Gálvez; no está a gusto el Decano sobre el terreno de juego, con excesivas pérdidas de las que el Xerez CD no saca rendimiento, como en el 18, de nuevo con Lobo como protagonista; en ataque falta profundidad y el meta César apenas pasa por situaciones de agobio. Y a la tercera llegó la vencida: gran servicio de Joselito y Soto no perdona (1-0, m. 23).

Intenta despertar el cuadro visitante, pero la dinámica no cambia; Juan Delgado remata tras un córner, pero sin fortuna. Más cerca estuvo el 2-0 tras una internada de Navarro que desbarató Rubén Gálvez, y en el 37 fue Iván el que no supo resolver. En el 40 Juan Delgado tuvo el empate en su cabeza, pero remató mal el gran centro de Juanito. Lo mejor, el descanso.

La segunda mitad trajo el lógico carrusel de cambios en ambos equipos. Abel Gómez dio entrada a Adrián Victores, Pata, Manu Galán, Pablo Gallardo y Josiel Núñez por Rubén Gálvez, Crespo, Jordi Ortega, Arjona y Perotti, adelantando la posición de Peter. Al Recre le tocaba mejorar, algo fácil porque el listón no estaba muy alto, pero no fue así: no tiró ni una vez a puerta en estos segundos 45 minutos.

El Decano sigue en su línea irregular, no toma el mando; un desacertado Juan Delgado vuelve a rematar fuera; al cuarto de hora se van Rubén Serrano, Peter, Juan Delgado y Enric Martínez y entran Álex Moreno, Diawará, Iago Diaz y Víctor Morillo. Diawará se coloca como el albiazul más adelantado; y la situación cambia, pero a peor: a los cuatro minutos el senegalés es expulsado tras un rifirrafe con un rival (64); al minuto la expulsión es para el técnico Abel Gómez.

No tira la toalla el Decano pese a la inferioridad numérica, aunque es Cascajo el que puede sentenciar con un disparo que atrapa Victores. El partido pierde calidad y se va calentando con el paso de los minutos; los albiazules quieren pero no pueden, han mejorado algo en defensa aunque en ataque escasean las ocasiones en ambas áreas. El desgaste físico empieza a pasar factura, sobre todo al Xerez CD, y faltan ideas, lo que se traduce en un partido trabado.

Prolongó el colegiado el encuentro dos minutos, pero daba igual, porque la sensación era que el Recre no tenía su día y no hubiera marcado ni jugando media hora más. De las derrotas se aprende y ahora toca seguir trabajando para corregir errores. Todavía queda casi un mes para el inicio de la liga.

Ficha técnica

Xerez CD: César, Ramón García, Luna, Daviti, Joselito, Maqueda, Iván Navarro, José Parada, Jesús Parada, Soto y Lobo. También jugaron Iván Gutiérrez, Rubén, Urri, Antonio Sanlúcar, Joselillo, Nico, Migue, Pablo y Ángel.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Adrián, Crespo, Rubén Serrano, Peter, Adria Arjona, Enric Martínez, Jordi Ortega, Perotti, Juanito y Juan Delgado. También jugaron Adrián Victores, Pablo Gallardo, Manu Galán, Pedro Pata, Josiel Núñez, Diawará, Víctor Morillo, Iago Díaz, Álex Moreno y Cancelo.

Gol: 1-0 (23') Soto.

Árbitro: Abraham Hernández Maestre (Cádiz). Expulsó con roja directa a Diawará (64) y a Abel Gómez (66). Amonestó a Soto; Juan Delgado y Álex Moreno.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en Chapín. Buen ambiente en las gradas.